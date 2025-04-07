Как убрать желтый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

Вы узнаете, как убрать жёлтый налет на унитазе без бытовой химии и едких средств, когда попробуете на практике способ с содой и лимонной кислотой.

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Как удалить желтое кольцо с унитаза народными средствами / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Унитаз нужно чистить регулярно, поскольку он очень быстро загрязняется, и потом становится тяжело все отмывать. Бытовая химия нечасто помогает справиться с загрязнениями, и возникает вопрос, как отмыть унитаз от желтого налета. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас на просторах Сети.

Автор YouTube-канала ПИУ от Наташи Довгель рассказала, что понадобится для такого раствора, и показала, как он применяется.

Чем вывести желтый налет в унитазе

Делаем раствор

Чтобы приготовиться раствор, нужно насыпать в миску две ложки обычной пищевой некальцинированной соды и две ложки лимонной кислоты. Заливаем немного теплой водой и все перемешиваем.

Заливаем средство в унитаз

Как только пошла реакция, заливаем средство в унитаз. Заливаем так, чтобы оно равномерно распределилось на все, особенно загрязненные, участки.

Спустя полчаса смываем водой

Оставляем средство в унитазе на 30 минут, после чего смываем его обычной водой.

Унитаз должен полностью очиститься от желтого налета.

Как часто мыть унитаз? Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Смотрите видео, как можно легко и просто отмыть унитаз от желтого налета:

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Что такое ПИУ от Наташи Довгель? ПИУ от Наташи Довгель – канал на YouTube, тематика которого – интересные советы для зрителей. У канала более 134 миллионов просмотров, указано в описании.

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