Не перелетные, но исчезают: где живут синицы летом и почему возвращаются на зиму

Синицы - это сообразительные птицы, которые интересным образом меняют свои места обитания и поведение в зависимости от времени года.

https://glavred.info/life/ne-pereletnye-no-ischezayut-gde-zhivut-sinicy-letom-i-pochemu-vozvrashchayutsya-na-zimu-10678385.html Ссылка скопирована

Куда исчезают синички летом / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Где живут синицы летом

Чем питаются птицы летом

Где синицы ночуют зимой

Замечали ли вы, что синички, которые зимой порхают с ветки на ветку, с наступлением тепла исчезают? Можно было бы подумать, что они перелетные, но это не так. Главред узнал, почему же летом не видно синичек и где они гнездятся.

Где летом живут синицы летом

Синички обычно живут в лесах. Они появляются в городах зимой, потому что там теплее и больше еды, пишет автор House for birds в Instagram. С наступлением весны они возвращаются в лес, чтобы вывести потомство.

видео дня

В отличие от многих птиц, синички не вьют гнезда, а поселяются в дуплах деревьев - иногда выдалбливают их сами, иногда занимают оставленные дятлами. В лесу много деревьев, поэтому найти подходящее место для птенцов несложно.

В одной кладке обычно вылупляется 10-14 птенцов. Они быстро растут и уже через месяц вылетают из гнезда.

В теплое время года синицы наслаждаются обильным предложением насекомых, пауков, личинок и плодов, что помогает им поддерживать энергию и развивать потомство. До поздней осени птенцы живут с родителями, а затем вместе с ними перелетают в город на зиму.

Где синички ночуют зимой

Зимой синицы обычно не улетают на юг, а остаются в Украине. Они ищут укрытие в густых кустах, дуплах деревьев, под корой или даже в человеческих домах, в частности на чердаках. Эти места защищают их от холода и ветра.

Почему синицы есть только зимой

Синицы остаются в Украине зимой, поскольку они хорошо адаптированы к холодным условиям. Их густой перьевой покров и активный обмен веществ позволяют им выживать даже при низких температурах. Кроме того, они могут находить пищу в зимний период, в частности семена и остатки насекомых.

Когда синички улетают на юг

Синицы, в отличие от многих других птиц, не улетают на юг на зиму. Они - оседлые птицы, которые способны выживать в холодных условиях. Иногда некоторые индивидуумы могут мигрировать на небольшие расстояния в поисках лучшей пищи, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому массовых осенних отлетов синиц нет. Они остаются рядом с нами и зимуют в наших лесах и городах.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: House for birds House for birds - это украинский производитель кормушек для птиц и уютного декора для дома. Они создают оригинальные кормушки, которые не только украсят ваше окно или сад, но и обеспечат свободный доступ птиц к корму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред