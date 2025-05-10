Загадка для самых внимательных: найдите 4 киви среди птиц за 5 секунд

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

В сегодняшней головоломке мы видим почти идентичные картинки круглых коричневых птиц с клювами, разбросанными по ярко-зеленому полю. Однако среди этих птиц-двойников есть четыре коричневых плода киви. Ваша задача: найти все четыре киви за пять секунд.

Всего за пять секунд вы должны идентифицировать все четыре плода киви. У вас будет всего 5 секунд. Это ваш шанс проявить свои острые навыки наблюдения и распознавания образов.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Только 1 из 100 проходит это визуальное испытание. Почему? Потому что большинство людей бегло просматривают изображение и не могут уловить тонкие различия в формах и деталях.

Пройдёте ли вы этот тест IQ с первой попытки? Давайте посмотрим, сможете ли вы преодолеть визуальный беспорядок и стать визуальным чемпионом по головоломкам с картинками.

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти киви за отведенное время.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти киви, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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