Почему синицы едят сало: как правильно подкармливать птиц, чтобы не навредить им

Не все знают, можно ли синицам сало, какие крупы едят синички, и что вообще можно давать зимой птицам, чтобы помочь им выжить в холодное время года.

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Почему синицы едят сало/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, УНИАН

Наверное, каждый слышал о том, что синичкам зимой нужно давать сало. Но задумывались ли вы, почему такие милые маленькие птички предпочитают такой продукт в своем рационе? Дело в том, что синицы – насекомоядные, а зимой им трудно отыскать насекомых. Поэтому сало становится отличным заменителем их привычного корма. Если развесить на улице кусочки несоленого сала, то эти птички точно останутся благодарными вам за такие гостинцы.

Но стоит помнить, что синицам нельзя соленое сало – соленая пища для них непривычна, и это может серьезно ударить по их здоровью. Стоит давать птицам такой продукт только в несоленом виде.

Для многих станет открытием, что синицам также можно давать мясо. Эти птицы охотно употребляют и такой продукт. При этом различные мясные изделия тоже подходят для подкормки синиц.

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В список того, чем кормить синичек, также входят следующие продукты:

1. Семена

Растительные жиры, которые содержатся в этом продукте, позволяют птицам легче перезимовать, ведь из семян синички получат необходимую энергию. Можно давать как неподжаренные семечки подсолнечника, так и семечки из арбуза или дыни.

2. Зерно и крупы

Синичкам можно давать просо, ячмень и гречку.

3. Ягоды и фрукты

Такие продукты нужны синицам, чтобы организм птичек получил необходимые витамины. Можно порезать кусочками яблоки, а можно дать птицам засушенные с осени рябину или боярышник.

4. Орехи

Такой презент синички тоже положительно оценят. Орехи являются очень сытными и калорийными, поэтому такая еда поможет птицам пережить холодный период. Подойдут как грецкие орехи, так и другие виды.

Однако корм синицам стоит бросать в специальные подвешенные кормушки, ведь такие птицы очень пугливы. Если бросить им еду под ноги, то они могут бояться садиться на землю, чтобы поесть, а тем временем весь корм съедят другие менее пугливые пернатые – например, воробьи и голуби.

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