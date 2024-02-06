Как сказать на украинском "ни в коем случае": языковед удивил ответом

Нередко мы неправильно переводим выражения "в случае необходимости", "ни в коем случае" и "от случая к случаю". Авраменко объяснил, как не делать ошибок.

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Как сказать на украинском "ни в коем случае"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Когда нужно перевести на украинский российское выражение "в случае необходимости", на язык так и просится прямой перевод "в случае необходимости". Но на самом деле так говорить неправильно. Это и еще ряд российских выражений часто переводят дословно, и делают таким образом большую ошибку.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил в своем уроке, как правильно переводить такие слова и избегать ошибок.

"Сегодня поговорим о слове "випадок", которое часто употребляют не там, где надо. Скажем, языковое клише "у випадку необхідності" – это банальная калька, то есть буквальный перевод российского выражения "в случае необходимости". А правильный аналог такой – "у разі потреби" или "за потреби", – объяснил языковед.

Он отметил, что также очень распространен покруч "у більшості випадків" (от российского "в большинстве случаев"). На украинском правильно сказать "здебільшого" или "переважно".

Авраменко привел еще несколько примеров, как правильно переводить русские выражения:

рос. "ни в коем случае" – укр. "у жодному разі",

рус. "от случая к случаю" – "коли-не-коли", "вряди годи".

"Итак, запомните клише, в которых слово "випадок" лишнее. В заключение лишь добавлю – изучайте язык, который передали нам наши предки", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как сказать на украинском "ни в коем случае":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как правильно написать "пів/ночі" и "пів/острів". Иногда в написании этих слов может возникать путаница. Языковед объяснил, как не делать ошибок.

Также ранее Авраменко рассказал, как сказать на украинском "куй железо, пока горячо". Не всем известно, как правильно переводится это выражение. В украинском языке есть несколько благозвучных соответствий.

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