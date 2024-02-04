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Как сказать на украинском "куй железо, пока горячо": Авраменко назвал интересные соответствия

Алёна Воронина
4 февраля 2024, 06:55
Не всем известно, как правильно переводится это выражение. В украинском языке есть несколько благозвучных соответствий.
Украинский язык, Александр Авраменко
Как сказать на украинском "куй железо, пока горячо"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда кто-то рассказывает о том, что какая-то работа должна быть сделана вовремя, на язык может "проситься" такое выражение, как "куй железо, пока горячо". Но не все знают, как правильно перевести это выражение на украинский.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какие существуют украинские соответствия к этой поговорке.

"Сегодня выясним, какой украинский аналог русской поговорке "куй железо, пока горячо". Этим выражением отмечается, что всё нужно делать вовремя, пока для этого есть благоприятная ситуация", – отметил Авраменко.

Соответствий к поговорке "куй железо, пока горячо" в нашем языке несколько:

  • "Хапай, Петре, поки тепле";
  • "Лови рибку, поки ловиться";
  • "Весна раз красна";
  • "П’ятниця вдруге не трапиться".

И еще один пример: "Коваль клепле, доки тепле".

"Какое из этих выражений вам пришлось по душе – не знаю, как говорят – "на колір і смак товариш не всяк". Но запомните его и используйте при необходимости", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как сказать на украинском "куй железо, пока горячо":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить – "брати участь" или "приймати участь". Нередко в речи путают слова "брати" и "приймати" и неправильно используют одно из них вместо другого.

Также ранее языковед Александр Авраменко рассказал, что означают слова "либонь" и "знічев'я". Эти колоритные украинские слова незаслуженно редко употребляются, потому что их в речи заменяют другими, более распространенными словами.

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