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"Брати участь" или "приймати участь": языковед объяснил, какое выражение правильное

Алёна Воронина
3 февраля 2024, 08:35
Нередко в речи путают слова "брати" и "приймати" и неправильно используют одно из них вместо другого.
Украинский язык, Александр Авраменко
Как правильно – "брати участь" или "приймати участь"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

При употреблении в речи слов "брати" и "приймати" часто может возникать путаница, ведь нередко одно из этих слов ошибочно используют вместо другого.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно употреблять эти слова и какую распространенную ошибку можно часто встретить.

Языковед предложил сначала найти ошибку в предложении: "Команда з Рівного приймає участь у шаховому турнірі".

Ошибочным в этом предложении является словосочетание:

  • А. "команда з Рівного",
  • Б. "приймає участь",
  • В. "в шаховому турнірі".

Неправильным является словосочетание "приймає участь", ведь правильно говорить не "приймає", а "бере участь". "Приймати" можно роды в роддоме, также "приймають" в партию. А "участь беруть".

"Запомните устойчивое сочетание слов "брати участь" или "взяти участь". Итак, "команда з Рівного бере участь у шаховому турнірі". В конце лишь добавлю – давайте заботиться о том, чтобы Украина говорила грамотно", – отметил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно – "брати" или "приймати":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Александр Авраменко рассказал, что означают слова "либонь" и "знічев'я". Эти колоритные украинские слова незаслуженно редко употребляются, потому что их в речи заменяют другими, более распространенными словами.

Также ранее Авраменко рассказал, как сказать на украинском "изощряться". Существует даже не один правильный перевод этого слова. При этом все слова-сответствия используются в разных случаях.

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