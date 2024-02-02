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Что означают слова "либонь" и "знічев’я": Авраменко сказал, как их правильно использовать

Алёна Воронина
2 февраля 2024, 09:13
Эти колоритные украинские слова незаслуженно редко употребляются, потому что их в речи заменяют другими, более распространенными словами.
Украинский язык, Александр Авраменко
Что означают слова "либонь" и "знічев’я"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Каждый из нас хотя бы раз слышал такие слова, как "либонь" и "знічев’я", но не всем известно, что именно они означают.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил значение этих слов и рассказал, как их правильно использовать.

"Сегодня разговор о словах, незаслуженно забытых. Они колоритные, но почему-то в последнее время их все реже слышим. Вот слово "либонь" – что оно означает? Либонь – это то же самое, что "видимо", возможно", – объяснил Авраменко.

Языковед привел в качестве примера использования такого слова строки из поэзии известной украинской поэтессы Лины Костенко:

"Вже почалось, мабуть, майбутнє.
Оце, либонь, вже почалось…
Не забувайте незабутнє,
воно вже інеєм взялось!"

Авраменко отметил, что поэтесса избегает тавтологии – повтора слова "мабуть", используя слово "либонь". Он отметил, что это называется языковым богатством – когда на обозначение каждого понятия, эмоции есть несколько слов – синонимов.

Также языковед рассказал о еще одном слове – "знічев’я", что означает "ні з того ні з сього, без причини". На русском – "от нечего делать".

У Лины Костенко это слово встречается, например, в таких строках:

"У Корчуватому, під Києвом,
рік сорок другий, ожеледь, зима.
Рябенький цуцик п’ятами накивує.
Знічев’я німець зброю підніма.
І цілиться. Бо холодно і нудно
йому стоять, арійцю, на посту".

"Друзья, колоритные слова "либонь", "знічев’я" и подобные согревают, потому что они родные. Не забывайте их", – добавил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что означают слова "либонь" и "знічев’я":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, как правильно говорить - "онлайн" или "он-лайн". Часто возникает путаница при употреблении этого слова. Но на самом деле в этом случае есть только один правильный вариант.

Также ранее языковед объяснил, как сказать "с легким паром" на украинском. Часто это выражение переводят на украинский неправильно. Нельзя говорить "з легким паром" або "з легкою парою".

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украинский язык Александр Авраменко интересные новости
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