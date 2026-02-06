Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Помогает ли режим полета зарядить телефон быстрее: ответ вас удивит

Инна Ковенько
6 февраля 2026, 15:31
15
Многие пользователи убеждены, что режим полета помогает заряжать смартфон быстрее, но результаты тестов показывают интересные нюансы.
Помогает ли режим полета зарядить телефон быстрее: ответ вас удивит
Ускоряет ли режим полета зарядку смартфона — что влияет на скорость зарядки/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что влияет на скорость зарядки телефона
  • Когда нужно включать режим полета
  • Ускоряет ли режим полета зарядку смартфона

Смартфоны сегодня предлагают множество возможностей, однако именно автономность и скорость зарядки все чаще становятся ключевыми критериями выбора. Чтобы получить максимум от своего устройства, пользователи охотно пробуют различные способы зарядки. Один из самых распространенных лайфхаков — включение режима полета, который, по предположению, может ускорить процесс.

Главред разобрался, действительно ли этот способ дает ощутимый результат и стоит ли им пользоваться.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Секрет, который знают единицы: "убивает" ли батарею ночная зарядка телефона

Как проверяли влияние авиарежима на время зарядки

Чтобы проверить эффективность этого способа, провели серию измерений с Samsung Galaxy S24 Ultra, пишет SlashGear. Смартфон полностью разряжали, после чего подключали к зарядному устройству Nothing CMF Power 65W GaN. Когда батарея достигала 1%, активировали авиарежим и засекали время до полного восстановления заряда. Все тесты проводили при стабильной температуре 25°C.

Результаты оказались интересными: в среднем телефон заряжался быстрее именно с включенным режимом полета. Лучший показатель — 1 час 2 минуты от 0 до 100%. Для сравнения, при активных мобильных данных и Wi-Fi самое быстрое время составляло 1 час 9 минут. Разница — около 6 минут. Повторные проверки в течение нескольких недель подтвердили тенденцию: преимущество авиарежима колебалось в пределах 4-7 минут.

Действительно ли стоит заряжать телефон в авиарежиме

Несмотря на то, что разница есть, она не настолько значительна, чтобы кардинально изменить привычки пользователей. Выигрыш в несколько минут может быть полезен только тогда, когда нужно зарядить смартфон максимально быстро. В то же время стоит помнить, что во время зарядки в авиарежиме вы не сможете принимать звонки или сообщения. К тому же результаты могут отличаться в зависимости от модели телефона, типа зарядного устройства и условий окружающей среды.

Смотрите видео о том, почему нужно включать "Режим полета" во время поездки на поезде:

@vadymgrinko

Знали, что нужно так делать? Потому что я очень долго даже не догадывался, почему ложишься в поезде с полным зарядом, а просыпаешься с выключенным и разряженным телефоном ?

♬ Music Sounds Better with You - NEIL FRANCES

Читайте также:

О ресурсе: SlashGear

SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии.

Основан в 2005 году как блог, посвящённый мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и вырос в площадку с широким охватом

В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зарядка телефон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:17Энергетика
Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик

15:00Интервью
В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:49Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Последние новости

15:31

Помогает ли режим полета зарядить телефон быстрее: ответ вас удивит

15:31

Непогода накроет Житомирскую область на выходные: о какой опасности предупреждают синоптики

15:23

Мелкий дождь и снег: синоптики объявили в Харькове первый уровень опасности

15:17

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:15

Чтобы закончить войну: Мерц назвал условие для переговоров ЕС и России

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мНаступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м
15:06

Брак с 14 лет: в Раде сделали заявление о бракосочетании несовершеннолетних

15:00

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик

14:50

Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки: архитектор раскрыл логику

14:15

Почему 7 февраля нельзя одевать одежду зеленого цвета: какой церковный праздник

Реклама
14:04

С 14:00 до 18:00 - самый опасный период: в Нацполиции предупредили украинцев

14:00

Литий, титан и безопасность: почему США делают ставку на украинские недра

13:54

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

13:49

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:48

Ученые назвали 9 привычек, указывающих на высокий уровень IQ

13:39

"Это было бы невозможно": Jerry Heil назвала стоимость участия в Евровидении

13:38

Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

13:31

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ: Мамулашвили указал на нюанс

13:08

"Противник успеха не имеет": Сырский рассказал о ситуации на фронте

12:47

Много погибших и раненых: россияне разнесли приют для животных в Запорожье

12:46

Зонты не понадобятся: какой будет погода в Одессе на выходных 7-8 февраля

Реклама
12:31

В Полтавскую область тепло вернется вместе с осадками: синоптики назвали даты

12:30

"Надо протянуть удовольствие": шикарный Галкин заинтриговал фото в плавках

12:26

Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

12:07

Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта

12:06

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

12:00

Без кино и интернета: почему классика стала многотомной

11:58

"Чрезвычайно усложняет оборону": РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

11:45

Лицо скоро треснет: путинистка Бабкина стала посмешищем в сети

11:31

Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфараВидео

11:12

Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

10:55

Стреляют друг в друга: у россиян на фронте большие проблемы

10:55

Хотят превратить Украину во "вторую Беларусь": в ISW проанализировали месседжи Кремля

10:47

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

10:36

Начнется "черная полоса": что нельзя делать в праздник 7 февраля

10:26

РФ готовит удар по Украине в ближайшие 48 часов: каким городам готовиться

09:55

США и РФ возобновляют военные переговоры на топ-уровне - WP

09:45

Готовит авиаудары по Украине: в Москве стреляли в генерал-лейтенанта ГРУ

09:25

Россияне массированно атакуют один город Украины - враг запустил ракеты и дроны

09:24

"Это последствие": Jerry Heil выдала правду о Евровидении

09:22

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Реклама
08:56

США могут усилить санкции против РФ - чего ждет Вашингтон

08:44

Почему впереди нас ждет еще много раундов переговоровмнение

08:01

Утром в Одессе взорвалось авто: погиб 21-летний мужчина

08:00

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

06:48

Ночная атака дронов РФ на Запорожье: в Вольнянске дрон убил мужа и жену

06:10

"Нулевая" квота на лом: почему ее отмена будет означать возвращение коррупциимнение

05:50

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

04:31

Мощная харизма: какие знаки зодиака способны управлять толпой

04:02

Приготовить ужин за 5 минут реально: рецепт шикарного сытного блюда

04:00

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять