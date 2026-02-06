Помогает ли режим полета зарядить телефон быстрее: ответ вас удивит

Вы узнаете:
Смартфоны сегодня предлагают множество возможностей, однако именно автономность и скорость зарядки все чаще становятся ключевыми критериями выбора. Чтобы получить максимум от своего устройства, пользователи охотно пробуют различные способы зарядки. Один из самых распространенных лайфхаков — включение режима полета, который, по предположению, может ускорить процесс.
Главред разобрался, действительно ли этот способ дает ощутимый результат и стоит ли им пользоваться.
Как проверяли влияние авиарежима на время зарядки
Чтобы проверить эффективность этого способа, провели серию измерений с Samsung Galaxy S24 Ultra, пишет SlashGear. Смартфон полностью разряжали, после чего подключали к зарядному устройству Nothing CMF Power 65W GaN. Когда батарея достигала 1%, активировали авиарежим и засекали время до полного восстановления заряда. Все тесты проводили при стабильной температуре 25°C.
Результаты оказались интересными: в среднем телефон заряжался быстрее именно с включенным режимом полета. Лучший показатель — 1 час 2 минуты от 0 до 100%. Для сравнения, при активных мобильных данных и Wi-Fi самое быстрое время составляло 1 час 9 минут. Разница — около 6 минут. Повторные проверки в течение нескольких недель подтвердили тенденцию: преимущество авиарежима колебалось в пределах 4-7 минут.
Действительно ли стоит заряжать телефон в авиарежиме
Несмотря на то, что разница есть, она не настолько значительна, чтобы кардинально изменить привычки пользователей. Выигрыш в несколько минут может быть полезен только тогда, когда нужно зарядить смартфон максимально быстро. В то же время стоит помнить, что во время зарядки в авиарежиме вы не сможете принимать звонки или сообщения. К тому же результаты могут отличаться в зависимости от модели телефона, типа зарядного устройства и условий окружающей среды.
