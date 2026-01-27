Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивил

Вы узнаете:
Покупки техники на китайских маркетплейсах часто ассоциируются с риском и сомнительным качеством. Однако один блогер решил проверить это на практике и заказал восстановленные смартфоны на платформе Temu. Итог эксперимента удивил даже скептиков.
Эксперимент с восстановленными iPhone
Как рассказывает издание SupercarBlondie, блогер приобрел два восстановленных iPhone 14 Pro и подробно проверил их состояние после распаковки.
Первый смартфон оказался в значительно лучшем состоянии, чем ожидалось:
- на экране была заводская защитная пленка;
- корпус почти без следов использования;
- в комплекте — зарядный адаптер и кабель (неоригинальные);
- все функции работали корректно.
Уровень износа аккумулятора составил около 80%, что соответствует восстановленным устройствам.
Второй смартфон — еще лучше
Второй iPhone 14 Pro удивил еще больше. Его корпус был без царапин, а состояние батареи оказалось даже лучше — 83%. Полная диагностика не выявила никаких технических проблем.
При детальной проверке блогер установил, что в обоих устройствах используются оригинальные комплектующие Apple, без следов ремонта или замены деталей. Индикаторы контакта с влагой оставались чистыми, что свидетельствует об отсутствии попадания воды.
Есть важные нюансы
Несмотря на положительный результат, эксперты предупреждают: покупка техники на Temu по-прежнему остается лотереей. Маркетплейс не продает товары напрямую — все предложения размещают сторонние продавцы, поэтому качество может сильно отличаться.
Кроме того, цена не стала преимуществом. Каждый смартфон обошелся блогеру примерно в 858 канадских долларов (около 27 тысяч гривен), что выше средней рыночной стоимости восстановленных iPhone 14 Pro.
Смотрите видео эксперимента:
