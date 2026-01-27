Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивил

Эксперты предупреждают: покупка техники на Temu по-прежнему остается лотереей.

https://glavred.info/techno/muzhchina-zakazal-iphone-na-temu-i-byl-gotov-k-hudshemu-rezultat-silno-udivil-10735727.html Ссылка скопирована

Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Блогер был сильно удивлен

В каком состоянии были телефоны

Покупки техники на китайских маркетплейсах часто ассоциируются с риском и сомнительным качеством. Однако один блогер решил проверить это на практике и заказал восстановленные смартфоны на платформе Temu. Итог эксперимента удивил даже скептиков.

Эксперимент с восстановленными iPhone

Как рассказывает издание SupercarBlondie, блогер приобрел два восстановленных iPhone 14 Pro и подробно проверил их состояние после распаковки.

видео дня

Первый смартфон оказался в значительно лучшем состоянии, чем ожидалось:

на экране была заводская защитная пленка;

корпус почти без следов использования;

в комплекте — зарядный адаптер и кабель (неоригинальные);

все функции работали корректно.

Уровень износа аккумулятора составил около 80%, что соответствует восстановленным устройствам.

Второй смартфон — еще лучше

Второй iPhone 14 Pro удивил еще больше. Его корпус был без царапин, а состояние батареи оказалось даже лучше — 83%. Полная диагностика не выявила никаких технических проблем.

При детальной проверке блогер установил, что в обоих устройствах используются оригинальные комплектующие Apple, без следов ремонта или замены деталей. Индикаторы контакта с влагой оставались чистыми, что свидетельствует об отсутствии попадания воды.

Есть важные нюансы

Несмотря на положительный результат, эксперты предупреждают: покупка техники на Temu по-прежнему остается лотереей. Маркетплейс не продает товары напрямую — все предложения размещают сторонние продавцы, поэтому качество может сильно отличаться.

Кроме того, цена не стала преимуществом. Каждый смартфон обошелся блогеру примерно в 858 канадских долларов (около 27 тысяч гривен), что выше средней рыночной стоимости восстановленных iPhone 14 Pro.

Смотрите видео эксперимента:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Supercar Blondie SupercarBlondie.com — это официальный автомобильный и лайфстайл портал глобального медиа-бренда Supercar Blondie, основанного австралийской авто-инфлюенсеркой Александрой "Alex" Hirschi. Сайт публикует новости о самых крутых суперкарах, обзоры эксклюзивных автомобилей, электромобилей, концептов, а также материалы о технологиях, роскоши, яхтах, авиации, путешествиях и лайфстайле. Проект вырос из популярной личности в соцсетях (YouTube, Instagram, Facebook) — Alex Hirschi рассказывает о редких, необычных и дорогих автомобилях доступным и развлекательным языком, что привлекло миллионы подписчиков по всему миру. На сайте также публикуются видео, статьи, обзоры, новости отрасли и другие развлекательные материалы, связанные с автомобилями и роскошью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред