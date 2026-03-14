'Шахед' во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

В МИД Молдовы подтвердили и осудили нарушение Shahed воздушного пространства страны.

"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову

Кратко:

Дрон летел в сторону молдавского села Украинка

Беспилотник исчез с радаров в районе населённого пункта Троицкое

Во время масштабной российской атаки на Украину в ночь на 14 марта беспилотник типа Shahed на некоторое время входил в воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщила пограничная полиция страны на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, около 01:30 поступило уведомление от Украины о пролёте беспилотника в восточной части региона. Предположительно, аппарат двигался по маршруту из населённого пункта Александровка (Украина) в сторону села Украинка (Молдова).

Согласно данным службы воздушных операций Министерства обороны Молдовы, спустя некоторое время дрон покинул воздушное пространство страны.

Украинская сторона, в свою очередь, сообщила, что беспилотник, вероятно, исчез с радаров в районе населённого пункта Троицкое, расположенного в Чимишлийском районе Молдовы.

"Район, где мог произойти пролет, проверяется властями, и в настоящее время патрули пограничной полиции не обнаружили никаких объектов или элементов, представляющих угрозу безопасности граждан", – указали в пограничной полиции Молдовы.

Позже в МИД Молдовы подтвердили и осудили нарушение Shahed воздушного пространства страны.

"Такие инциденты являются серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В этом контексте Республика Молдова вновь заявляет о своей приверженности укреплению мира и национальной безопасности и будет продолжать принимать все необходимые меры в сотрудничестве с компетентными национальными учреждениями и международными партнерами для защиты своей территории и населения", – говорится в сообщении.

Атака РФ на Украину 14 марта - что известно

Как сообщал Главред, 14 марта Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с помощью дронов, баллистических и крылатых ракет. Также сообщалось о взлете МиГ-31К с "Кинжалами".

Под удары попали Киевская, Запорожская и Сумская области. В Киевской области ранены 15 человек, трое в тяжелом состоянии, двое оперируются, погибли 4 человека. Основной целью атак были Трипольская ТЭС и подстанция в Наливайковке.

Враг применил почти 500 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника.

