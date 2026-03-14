Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

Виталий Кирсанов
14 марта 2026, 13:49
В МИД Молдовы подтвердили и осудили нарушение Shahed воздушного пространства страны.

'Шахед' во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали
"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову / Коллаж: Главред, фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Дрон летел в сторону молдавского села Украинка
  • Беспилотник исчез с радаров в районе населённого пункта Троицкое

Во время масштабной российской атаки на Украину в ночь на 14 марта беспилотник типа Shahed на некоторое время входил в воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщила пограничная полиция страны на своей странице в Facebook.

видео дня

По информации ведомства, около 01:30 поступило уведомление от Украины о пролёте беспилотника в восточной части региона. Предположительно, аппарат двигался по маршруту из населённого пункта Александровка (Украина) в сторону села Украинка (Молдова).

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Согласно данным службы воздушных операций Министерства обороны Молдовы, спустя некоторое время дрон покинул воздушное пространство страны.

Украинская сторона, в свою очередь, сообщила, что беспилотник, вероятно, исчез с радаров в районе населённого пункта Троицкое, расположенного в Чимишлийском районе Молдовы.

"Район, где мог произойти пролет, проверяется властями, и в настоящее время патрули пограничной полиции не обнаружили никаких объектов или элементов, представляющих угрозу безопасности граждан", – указали в пограничной полиции Молдовы.

Позже в МИД Молдовы подтвердили и осудили нарушение Shahed воздушного пространства страны.

"Такие инциденты являются серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В этом контексте Республика Молдова вновь заявляет о своей приверженности укреплению мира и национальной безопасности и будет продолжать принимать все необходимые меры в сотрудничестве с компетентными национальными учреждениями и международными партнерами для защиты своей территории и населения", – говорится в сообщении.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 14 марта - что известно

Как сообщал Главред, 14 марта Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с помощью дронов, баллистических и крылатых ракет. Также сообщалось о взлете МиГ-31К с "Кинжалами".

Под удары попали Киевская, Запорожская и Сумская области. В Киевской области ранены 15 человек, трое в тяжелом состоянии, двое оперируются, погибли 4 человека. Основной целью атак были Трипольская ТЭС и подстанция в Наливайковке.

Враг применил почти 500 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева Молдова шахид новости Молдовы война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на Юге

Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на Юге

15:19Фронт
"Украина втянулась в войну": Иран пригрозил Киеву ударами

"Украина втянулась в войну": Иран пригрозил Киеву ударами

14:57Украина
"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

13:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Последние новости

15:19

Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на Юге

15:13

Тепло, но с характером: когда Львовкую область разогреет до +17°

14:57

"Украина втянулась в войну": Иран пригрозил Киеву ударами

14:55

Как сказать по-украински "предпочтительный": правильный вариант мало кто знает

14:27

Флирт у них в крови: астрологи назвали три самых обаятельных знака зодиака

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
14:08

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

13:49

"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

13:46

Пожилая собака начинает лаять каждую ночь в 8 часов вечера: в чем причинаВидео

13:25

Порт "Кавказ", аэродром "Майкоп" и НПЗ поражены: пожар в РФ виден из космосаВидео

Реклама
13:25

Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды: самые эффективные методы

13:07

Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару днейВидео

12:53

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

12:49

Горе в команде Ротару: умер близкий человек

12:38

В Ровенской области резко изменится погода: прогноз на 15 марта

12:35

Кадр с вечеринки напугал гостей: девушки заметили на нем "лишнего"

12:23

Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

12:14

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе УкраиныВидео

12:04

Работа мечты по гороскопу: какая профессия подходит каждому знаку зодиака

11:57

Секрет ведра на фаркопе: для чего оно было нужно

11:52

Почему 15 марта не рекомендуется гулять в лесу: какой церковный праздник

Реклама
11:46

Как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете: совет эксперта

10:54

ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

10:29

По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентовВидео

10:21

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФФото

10:00

Иван Богдан — предприниматель, совладелец компании book.ua, экс-директор Yakaboo досье

09:50

Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбитьФото

09:31

Россия ударила по пассажирскому поезду на Харьковщине - что известноФото

09:29

Погода в Одессе резко изменится: антициклон Konrad принесет похолодание и дожди

08:56

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

08:52

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

08:42

Меган промыла мозги Гарри: королева резко высказалась в сторону "невестки"

08:22

Не трусость, а расчет: кого казаки не брали на войну

08:21

Басков окончательно потерял сына: что он сказал

08:10

"Шаг вперед — полшага назад": Власюк рассказал, как Кремль воспользуется ослаблением санкций СШАмнение

07:59

В России скончался 28-летний популярный рэппер: причина смерти

07:28

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

07:26

Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - деталиФото

05:55

Овощи в погребе гниют из-за сырости - простое средство спасает погреб за несколько дней

05:30

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

05:14

Рассада или семена - какие культуры лучше сеять прямо в почву

Реклама
04:41

Настоящая "экзотика" СССР: какой самый странный продукт можно было купить в магазинах

04:17

Что означает выражение "ни пуха ни пера": скрытый смысл, о котором мало кто знает

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

03:33

Как покрасить спальню по гороскопу: идеальные цвета для каждого знака

03:05

Сутки "растягиваются": раскрыта пугающая правда о научной аномалии

02:36

Как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке - пять правильных вариантовВидео

01:37

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

00:27

В какие часы отключат свет 14 марта: что известно о новых графиках

00:27

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

13 марта, пятница
23:48

Восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной — как с ними бороться

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять