Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали

В ночь на 14 марта страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности, Киевская область.
Как рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник, под ударом оказались Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области. В результате ударов погибли три человека, еще как минимум восемь получили ранения.
Что известно об атаке
Согласно данным мониторинговых каналов, Россия применила до 70 ракет и более 300 БПЛА. По предварительным данным, враг нанес удары по:
- 4 крылатыми "Цирконами",
- не менее 14 баллистическими ракетами (Искандер),
- до 16 крылатых ракет "Калибр",
- до 25 крылатых ракет "Х-101",
- а также атаковал Киевскую область ударными БПЛА.
Так выглядел примерный маршрут ракет и дронов прошлой ночью:
Последствия атаки на Киевской области
Броварской район
Наибольшие потери понес Броварской район: погибли 3 человека, еще четверо получили ранения. Повреждены общежитие, производственные и складские помещения. Люди продолжают обращаться в больницы, поэтому количество пострадавших может увеличиться.
Вышгородский район
В Вышгородском районе пострадал один человек. Вражеские удары повредили многоквартирный дом, в складских помещениях возник пожар.
Обуховский район
В результате обстрела в Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома. Возле здания загорелись автомобили.
Бучанский район
В Бучанском районе атака вызвала возгорание в частном жилом доме.
На местах работают спасатели, медики и полиция. Всем пострадавшим оказывается помощь.
Дополняется...
