Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали

Инна Ковенько
14 марта 2026, 07:26
В ночь на 14 марта Киев и область подверглись массированной комбинированной атаке со стороны России.
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали
Россия нанесла комбинированный удар по Киевской области:/ Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

В ночь на 14 марта страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности, Киевская область.

Как рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник, под ударом оказались Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области. В результате ударов погибли три человека, еще как минимум восемь получили ранения.

Что известно об атаке

Согласно данным мониторинговых каналов, Россия применила до 70 ракет и более 300 БПЛА. По предварительным данным, враг нанес удары по:

  • 4 крылатыми "Цирконами",
  • не менее 14 баллистическими ракетами (Искандер),
  • до 16 крылатых ракет "Калибр",
  • до 25 крылатых ракет "Х-101",
  • а также атаковал Киевскую область ударными БПЛА.

Так выглядел примерный маршрут ракет и дронов прошлой ночью:

Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали
Маршрут ракет и дронов во время атаки 14 марта / Фото: t.me/war_monitor

Последствия атаки на Киевской области

Броварской район

Наибольшие потери понес Броварской район: погибли 3 человека, еще четверо получили ранения. Повреждены общежитие, производственные и складские помещения. Люди продолжают обращаться в больницы, поэтому количество пострадавших может увеличиться.

Вышгородский район

В Вышгородском районе пострадал один человек. Вражеские удары повредили многоквартирный дом, в складских помещениях возник пожар.

Обуховский район

В результате обстрела в Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома. Возле здания загорелись автомобили.

Бучанский район

В Бучанском районе атака вызвала возгорание в частном жилом доме.

На местах работают спасатели, медики и полиция. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Дополняется...

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

07:28Украина
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали

Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали

07:26Украина
Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

00:27Политика
Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

Гороскоп Таро на завтра 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

Прекращение огня может навредить Украине: в США заняли неожиданную позицию

Прекращение огня может навредить Украине: в США заняли неожиданную позицию

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Последние новости

07:28

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

07:26

Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали

05:55

Овощи в погребе гниют из-за сырости - простое средство спасает погреб за несколько дней

05:30

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

05:14

Рассада или семена - какие культуры лучше сеять прямо в почву

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
04:41

Настоящая "экзотика" СССР: какой самый странный продукт можно было купить в магазинах

04:17

Что означает выражение "ни пуха ни пера": скрытый смысл, о котором мало кто знает

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

03:33

Как покрасить спальню по гороскопу: идеальные цвета для каждого знака

03:05

Сутки "растягиваются": раскрыта пугающая правда о научной аномалии

02:36

Как сказать "жизнь бьет ключом" на украинском языке - пять правильных вариантовВидео

01:37

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

00:27

В какие часы отключат свет 14 марта: что известно о новых графиках

00:27

Трамп хочет вновь торговать с Россией, - Вэнс

13 марта, пятница
23:48

Восемь скрытых причин, привлекающих мышей весной — как с ними бороться

22:52

"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городеВидео

22:27

США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

22:10

"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

22:09

Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью

22:01

Кот кричал и не мог спастись: в Киеве разгорелся скандал

21:31

"Эта боль углубилась": Ольга Сумская высказалась о конфликте с сестрой

21:17

РФ готовит Искандеры и Калибры: названы сроки массированного обстрела Украины

20:37

5 неожиданных идей с тюльпанами, которые удивят соседей и порадуют васВидео

20:35

Как быстро и легко очистить фритюрницу от жира: простой способ за 15 минут

20:30

Можно ли убирать в праздник 14 марта: строгие приметы

20:14

Самая грязная вещь в доме: хитрый трюк, как быстро отмыть один предмет на кухнеВидео

19:49

"Они должны за все платить": Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины

19:33

Антициклон будет определять погоду во Львовской области: прогноз на 14 марта

19:33

"Оскар-2026" уже скоро: где смотреть церемонию

19:10

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

19:10

Почему Путину нужна бесконечная война: Эйдман назвал причинумнение

18:48

С дедушкой: Мозговая поделилась трогательным фото дочери

18:47

Ямы на дорогах после зимы: украинцев предупредили о затяжном ремонте

18:45

Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026Видео

18:42

Без осадков и тепло: какая погода будет в Харькове на выходных

18:14

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

18:08

"Его могут застрелить": у Фицо придумали бредовую причину, чтобы не ехать в Киев

18:05

Конец света уже близок: треть американцев верит в неизбежный апокалипсис

17:55

Девушка покормила бездомную кошку: животное удивило ее "подарком"Видео

17:39

"Цены ползут вверх": неожиданный прогноз нового подорожания газаВидео

17:26

В Киеве и области повысили стоимость проезда в электричках: сколько стоит поездка

17:25

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

17:24

Даша Астафьева в стильных очках анонсировала сюрприз

17:09

Мужчина нашел тайный отсек под полом: люди не поверили своим глазам

16:55

Ухудшение погоды: на Тернопольщине объявили штормовое предупреждение

16:40

Хореограф-предательница Татьяна Денисова намекнула на свадьбу: как она выглядит

16:31

Голуби не вернутся на балкон: хитрый способ дает стопроцентный результатВидео

16:25

Киев получил новые трамваи: по какому маршруту они будут курсироватьФото

16:22

"Снова вместе": Андрей Бедняков восхитил сеть семейными фото

16:22

На берег выбросило странное существо: оно было покрыто зеленой "шерстью"

