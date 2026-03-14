Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших растет - детали

В ночь на 14 марта Киев и область подверглись массированной комбинированной атаке со стороны России.

Россия нанесла комбинированный удар по Киевской области

В ночь на 14 марта страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности, Киевская область.

Как рассказал глава Киевской ОГА Николай Калашник, под ударом оказались Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области. В результате ударов погибли три человека, еще как минимум восемь получили ранения.

Что известно об атаке

Согласно данным мониторинговых каналов, Россия применила до 70 ракет и более 300 БПЛА. По предварительным данным, враг нанес удары по:

4 крылатыми "Цирконами",

не менее 14 баллистическими ракетами (Искандер),

до 16 крылатых ракет "Калибр",

до 25 крылатых ракет "Х-101",

а также атаковал Киевскую область ударными БПЛА.

Так выглядел примерный маршрут ракет и дронов прошлой ночью:

Маршрут ракет и дронов во время атаки 14 марта / Фото: t.me/war_monitor

Последствия атаки на Киевской области

Броварской район

Наибольшие потери понес Броварской район: погибли 3 человека, еще четверо получили ранения. Повреждены общежитие, производственные и складские помещения. Люди продолжают обращаться в больницы, поэтому количество пострадавших может увеличиться.

Вышгородский район

В Вышгородском районе пострадал один человек. Вражеские удары повредили многоквартирный дом, в складских помещениях возник пожар.

Обуховский район

В результате обстрела в Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома. Возле здания загорелись автомобили.

Бучанский район

В Бучанском районе атака вызвала возгорание в частном жилом доме.

На местах работают спасатели, медики и полиция. Всем пострадавшим оказывается помощь.

