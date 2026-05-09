Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

Руслана Заклинская
9 мая 2026, 23:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
После успеха украинских морских дронов РФ запустила в 2024 году собственную программу по разработке аналогов.
РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш
Ограничение спутниковой связи сорвало масштабную атаку БЭКов РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/razvozhaev

Ключевые тезисы Бескрестнова:

  • Россия планировала в 2026 году массовое применение морских дронов
  • Планы сорвались из-за ограничений Starlink
  • Альтернативные системы оказались ненадежными

Россия готовила на 2026 год масштабную кампанию по применению морских беспилотных катеров, однако эти планы были сорваны после ограничения доступа к спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил эксперт по системам связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, после того как Украина начала успешно применять морские ударные дроны, Россия запустила масштабную программу создания собственных аналогов. Работа над ними продолжалась в 2024 году, а уже в начале 2025-го появились технические требования к таким катерам. Весной 2025 года несколько предприятий РФ начали их производство, а летом прошли испытания с привлечением подразделения "Рубикон".

видео дня

Осенью 2025 года российские беспилотные катера уже применялись в атаках, в частности во время удара по судну "Симферополь" в дельте Дуная. Параллельно РФ создала ряд моделей катеров, среди которых "Оркан", "Катран", "Визир", "Мурена" и другие.

"2026 год должен был стать годом массового применения противником БЭК (беспилотный катер — ред.). Но все планы испортило отключение "Старлинка" в начале 2026 года", — отметил "Флэш".

Россия попыталась сделать ставку на Starlink как основной канал связи для катеров. После ограничений или отключения этой системы в начале 2026 года проект фактически лишился основы для масштабного применения.

БПЛА Гербера, инфографика
БПЛА "Гербера" / Инфографика: Главред

Альтернативы, по словам эксперта, оказались менее эффективными. Использование собственных спутниковых каналов РФ давало нестабильную связь и большие задержки сигнала, а работа через БПЛА-ретрансляторы делала катера уязвимыми, поскольку они излучают сигнал и быстро обнаруживаются средствами радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на потерю ключевого инструмента связи, Россия, по словам Бескрестнова, продолжает разработки в этом направлении и имеет готовые образцы беспилотных катеров.

"Конечно, нельзя недооценивать нашего врага. Они очень хотят применять БЭКи, которые, тем более, уже построены. Я примерно понимаю, куда они будут двигаться дальше. Посмотрим", — добавил эксперт.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

ВСУ уничтожили секретный спутниковый терминал РФ — объяснение эксперта

После ограничения российским войскам доступа к спутниковой связи Starlink, армия РФ начала массово внедрять на линии боевого столкновения новые спутниковые терминалы "Спирит-030", рассказал Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он отметил, что предыдущие российские терминалы имели большие антенны, из-за чего их легко обнаруживали и уничтожали украинские силы. Новые "Спирит-030" представляют собой более компактные мобильные устройства, которые можно переносить. Они работают через геостационарные спутники и используют антенны меньшего диаметра — около 30 см вместо прежних 90 см, что затрудняет их обнаружение.

В то же время, по словам "Флэша", украинские военные уже фиксируют и уничтожают такие системы. В частности, пилоты 414-й бригады Сил беспилотных систем "Птицы Мадяра" впервые обнаружили и ликвидировали один из новых терминалов спутниковой связи.

Российские дроны — последние новости

Как сообщал Главред, Россия начала сбрасывать FPV-дроны с зарядами на крыши многоэтажек с помощью беспилотников "Гербера". Такие дроны уже находили на крыше дома более чем в 30 км от границы, а также на улицах.

Также Сергей "Флэш" Бескрестнов ранее отмечал, что применение дронов-камикадзе типа "Шахед" и "Гербера" постепенно переходит в формат управляемых сетевых систем. В таких системах ключевую роль играют MESH-модемы и ретрансляция сигнала, что позволяет врагу повышать гибкость и точность применения беспилотников.

В свою очередь, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что ранее маршруты, скорость и высота полета ракет и "Шахедов" задавались заранее с учетом условий атаки и погоды. Сейчас же, по его словам, противник все чаще использует новые каналы управления, что затрудняет их обнаружение и противодействие.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
БПЛА война на Донбассе война России и Украины Сергей Флэш Бескрестнов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:55Украина
РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

23:17Фронт
Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

21:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 с

Последние новости

23:55

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:17

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

22:33

Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезонаВидео

21:46

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

21:43

"Кто-то живет обычной жизнью": депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов"

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

Реклама
19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

19:54

Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

19:51

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

19:10

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 маямнение

18:57

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:52

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:51

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языкеВидео

18:41

"Это было лучшее решение": садоводы делятся секретами борьбы с улитками

18:31

Древнее серебро: на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет

18:24

Победительница Евровидения отказалась спеть в юбилейном шоу: что случилось

18:02

Остается ли химия на посуде после мытья: хозяек предупредили об опасностиВидео

Реклама
17:52

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

17:51

Ударит +5 и налетят грозовые дожди: Украину накрывает непогода

17:37

"Перемалывание живой силы": СМИ раскрыли колоссальные потери РФ на войне

17:34

Кто влюбляется с первого взгляда, а кто долго присматривается: как любят разные знаки зодиака

17:04

Кому нужно молиться в праздник 10 мая: приметы

17:04

Собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовьВидео

16:41

Резкое похолодание с заморозками движется на Львовщину: когда погода изменится

16:32

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:24

Вместо химикатов и спреев: какое садовое растение отпугивает кротов и клещей

16:16

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанныйВидео

16:02

Военный назвал даты нового массированного удара РФ — когда может произойти атака

15:42

Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

15:33

Орел или решка — как правильно класть деньги под порог, чтобы привлечь богатство

15:20

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

15:18

Почему 10 мая нельзя копать и пахать: какой церковный праздник

15:15

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:07

Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

14:26

Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

14:10

Жирные пятна с одежды исчезнут за считанные минуты: гениально простой трюк

14:09

Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропомВидео

Реклама
13:49

"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в УкраинеВидео

13:24

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:20

Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

12:53

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:39

Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

12:28

Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаусВидео

12:23

Гороскоп Таро на завтра 10 мая: Овнам - осторожность, Ракам - мудрость

12:19

На Ровенщину надвигается похолодание: синоптики раскрыли, как изменится погода

12:04

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

12:03

"Не легко": победитель "МастерШеф" рассказал о своей службе в ВСУ

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять