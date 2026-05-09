РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

После успеха украинских морских дронов РФ запустила в 2024 году собственную программу по разработке аналогов.

Ограничение спутниковой связи сорвало масштабную атаку БЭКов РФ

Ключевые тезисы Бескрестнова:

Россия планировала в 2026 году массовое применение морских дронов

Планы сорвались из-за ограничений Starlink

Альтернативные системы оказались ненадежными

Россия готовила на 2026 год масштабную кампанию по применению морских беспилотных катеров, однако эти планы были сорваны после ограничения доступа к спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил эксперт по системам связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, после того как Украина начала успешно применять морские ударные дроны, Россия запустила масштабную программу создания собственных аналогов. Работа над ними продолжалась в 2024 году, а уже в начале 2025-го появились технические требования к таким катерам. Весной 2025 года несколько предприятий РФ начали их производство, а летом прошли испытания с привлечением подразделения "Рубикон".

Осенью 2025 года российские беспилотные катера уже применялись в атаках, в частности во время удара по судну "Симферополь" в дельте Дуная. Параллельно РФ создала ряд моделей катеров, среди которых "Оркан", "Катран", "Визир", "Мурена" и другие.

"2026 год должен был стать годом массового применения противником БЭК (беспилотный катер — ред.). Но все планы испортило отключение "Старлинка" в начале 2026 года", — отметил "Флэш".

Россия попыталась сделать ставку на Starlink как основной канал связи для катеров. После ограничений или отключения этой системы в начале 2026 года проект фактически лишился основы для масштабного применения.

Альтернативы, по словам эксперта, оказались менее эффективными. Использование собственных спутниковых каналов РФ давало нестабильную связь и большие задержки сигнала, а работа через БПЛА-ретрансляторы делала катера уязвимыми, поскольку они излучают сигнал и быстро обнаруживаются средствами радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на потерю ключевого инструмента связи, Россия, по словам Бескрестнова, продолжает разработки в этом направлении и имеет готовые образцы беспилотных катеров.

"Конечно, нельзя недооценивать нашего врага. Они очень хотят применять БЭКи, которые, тем более, уже построены. Я примерно понимаю, куда они будут двигаться дальше. Посмотрим", — добавил эксперт.

ВСУ уничтожили секретный спутниковый терминал РФ — объяснение эксперта

После ограничения российским войскам доступа к спутниковой связи Starlink, армия РФ начала массово внедрять на линии боевого столкновения новые спутниковые терминалы "Спирит-030", рассказал Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он отметил, что предыдущие российские терминалы имели большие антенны, из-за чего их легко обнаруживали и уничтожали украинские силы. Новые "Спирит-030" представляют собой более компактные мобильные устройства, которые можно переносить. Они работают через геостационарные спутники и используют антенны меньшего диаметра — около 30 см вместо прежних 90 см, что затрудняет их обнаружение.

В то же время, по словам "Флэша", украинские военные уже фиксируют и уничтожают такие системы. В частности, пилоты 414-й бригады Сил беспилотных систем "Птицы Мадяра" впервые обнаружили и ликвидировали один из новых терминалов спутниковой связи.

Как сообщал Главред, Россия начала сбрасывать FPV-дроны с зарядами на крыши многоэтажек с помощью беспилотников "Гербера". Такие дроны уже находили на крыше дома более чем в 30 км от границы, а также на улицах.

Также Сергей "Флэш" Бескрестнов ранее отмечал, что применение дронов-камикадзе типа "Шахед" и "Гербера" постепенно переходит в формат управляемых сетевых систем. В таких системах ключевую роль играют MESH-модемы и ретрансляция сигнала, что позволяет врагу повышать гибкость и точность применения беспилотников.

В свою очередь, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что ранее маршруты, скорость и высота полета ракет и "Шахедов" задавались заранее с учетом условий атаки и погоды. Сейчас же, по его словам, противник все чаще использует новые каналы управления, что затрудняет их обнаружение и противодействие.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

