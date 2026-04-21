Новая угроза: Игнат раскрыл, как РФ управляет "Шахедами" в реальном времени

Игнат рассказал, как РФ усовершенствовала "Шахеды" для управления в режиме реального времени

Главное:

Россия использует mesh-сети для управления дронами в реальном времени

С помощью таких дронов Россия наносит удары по подвижным целям, в частности по автомобилям ,МВГ и даже поездам

Украинские военные уже работают над противодействием таким угрозам

Войска РФ постоянно совершенствуют средства воздушного нападения, в частности применяют mesh-сети, позволяющие операторам в режиме реального времени управлять дронами с территории РФ. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, ранее маршруты, скорость и высота полета ракет и "Шахедов" программировались заранее — с учетом особенностей атаки и погодных условий. Теперь же враг использует новые каналы управления.

Что такое mesh-сеть

"Mesh-сеть — это когда беспилотники взаимодействуют друг с другом, являются своеобразными ретрансляторами, то есть передают сигнал друг от друга. Оператор на территории России может благодаря этой сети управлять тем или иным беспилотником в реальном времени, направлять его на тот или иной объект", — пояснил Игнат.

Он добавил, что уже фиксировались случаи, когда дроны типа "Шахед" и "Гербера" целенаправленно управлялись оператором и атаковали движущиеся цели — автомобили, мобильные огневые группы, а также поезда.

Атака на дом Сергея Бескрестнова

Комментируя недавнюю атаку на дом советника министра обороны Сергея Бескрестнова, Игнат отметил, что "ничего нельзя исключать, учитывая, что не впервые даже публичные люди пострадали от российской атаки".

"То, что вчера произошло с Сергеем, действительно тоже очередное подтверждение того, что не только противник, как они заявляют, атакует какие-то там объекты, которые хочет поразить, но и жилые дома — как многоквартирные, так и частные — становятся объектом террористических атак врага", — сказал Игнат.

Управление дронами через мобильные сети

По его словам, враг пытается использовать и другие технологии, в частности мобильные сети и оборудование с SIM-картами. По его словам, были случаи, когда россияне пытались регистрировать терминалы Starlink через украинских граждан, чтобы получить доступ к каналам связи.

Игнат добавляет, что эффективность таких решений оценить сложно, но очевидно, что противник постоянно совершенствуется и ищет новые способы атаковать Украину. При этом беспилотники могут существенно отличаться по внутреннему оснащению, даже если внешне выглядят одинаково.

Как писал Главред, Россия перешла к новой модели воздушных ударов по Украине, комбинируя массированные атаки беспилотниками ночью с не менее мощными волнами днем. Такая тактика может привести к увеличению жертв среди гражданского населения и усилению психологического давления на население.

Напомним, российские военные начали применять новую тактику противодействия украинским беспилотникам — в небе появились дроны-перехватчики, вооруженные металлическими стержнями. Они ведут своеобразные воздушные "поединки", пытаясь физически пробить корпуса украинских аппаратов, изготовленных из дешевых материалов вроде полистирола или пенопласта.

Ранее российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

О личности: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

