РФ создает угрозу со стороны Беларуси: эксперт оценил риски повторного наступления на Киев

По словам Коваленко, в настоящее время на территории Беларуси находится до 2200 военнослужащих вооруженных сил РФ.

Возможно ли повторное наступление РФ с территории Беларуси

Главное из новости:

Россия оказывает давление из Беларуси, напряжение на границе растет

Повторное наступление на Киев сейчас выглядит нереальным

Кремль готовит масштабную мобилизацию в РФ

Россия продолжает войну против Украины, параллельно формируя новые точки напряжения. По последним данным украинской разведки, в приграничных районах Беларуси фиксируется строительство дорог в направлении украинской территории и обустройство артиллерийских позиций. Об этом на днях заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Беларуси от ошибок", — сообщил Зеленский.

Возможно ли новое наступление с севера

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для ТСН пояснил, что нынешние процессы на белорусском направлении нельзя рассматривать как простую демонстрацию.

"Я не могу назвать простым отвлечением внимания развитие дорог и логистики. Но важно понимание ситуации. Во-первых, Беларусь для Украины не была, не является и не будет дружественной… Но на территории Беларуси нет достаточного российского ударного группирования для начала вторжения в Украину в режиме Киев-2.0", — уверен Александр Коваленко.

По его словам, сейчас в Беларуси находится примерно 2000–2200 российских военных, и это преимущественно специалисты ПВО, РЭБ и авиационного обслуживающего персонала — не ударные части.

Аналитик напоминает, что в 2022 году вторжение с севера осуществляла 40-тысячная группировка, тогда как белорусские сухопутные войска насчитывают около 14 тысяч человек. Поэтому повторение сценария "Киев-2.0" он не считает реалистичным.

Какие риски все же существуют

Несмотря на отсутствие ударной группировки, Коваленко признает, что ситуация на севере может обостриться по другому сценарию.

"Безусловно, те события, которые мы сейчас наблюдаем на территории Беларуси, вызывают беспокойство. Но они не являются критическими на уровне, мол, завтра начнется наступление на Киев-2.0… Россия пытается "выгрызть" эти куски, создавать панические настроения, а затем отчитываться", — отмечает эксперт.

По его оценке, подобные тактики россияне могут попробовать и на белорусской границе — локальные провокации, попытки захватить приграничные села, информационное давление.

"По северной границе. Таких сил хватает, и ресурсов у Беларуси также хватает, чтобы осуществлять такие провокации… Если возникнет необходимость, то мы сможем стрелять собственным оружием. Поэтому ответ будет", — говорит аналитик.

Мобилизация в Беларуси: что это означает

Недавнее решение Минска о мобилизации офицеров запаса, по словам Коваленко, не представляет прямой угрозы для Украины. Он предполагает, что это может быть элементом политической игры между Лукашенко и Кремлем.

"Он (Лукашенко – Ред.) делает это в качестве ситуативной меры… У Лукашенко сейчас нет особого желания участвовать в войне против Украины", – отмечает эксперт.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Наступление РФ в 2026 году: провал кампании и возможные действия Кремля

Президент Зеленский ранее заявил, что Россия может готовить крупную мобилизацию, что объясняет ограничение доступа к соцсетям в РФ.

Коваленко подтверждает, что российская наступательная кампания в этом году оказалась неудачной:

"Российская весенне-летняя наступательная кампания уже сошла на нет… Весенне-летняя фаза-2026 — наименее удачная. Могу сказать, что они ее фактически провалили".

Однако он предупреждает, что Кремль может перейти к масштабному наращиванию людских ресурсов.

"Россияне понимают, что им нужно больше человеческих ресурсов… российский военно-политический режим будет вынужден принимать решения о всеобщей мобилизации… они будут пытаться ежемесячно мобилизовывать до 100 тысяч", — резюмирует эксперт.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Как сообщал Главред, на данный момент на территории Беларуси украинские пограничники не фиксируют перемещение техники или подтягивание к границе войск. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко также уточнил, что перемещение техники также не происходит в непосредственной близости от границы Украины.

Ранее ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что Россия может рассматривать вариант создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил.

Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев заявлял, что пока речь не идет о подготовке крупного наступления, однако Россия может стремиться использовать Беларусь для давления на Украину.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что у Александра Лукашенко нет достаточных ресурсов для ведения войны, и если бы такая возможность была, он бы уже давно присоединился к боевым действиям против Украины.

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

