Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление

Отмечается, что в настоящее время Россия не держит на территории Беларуси значительных сил.

https://glavred.info/war/perebroska-belorusskih-voysk-k-granice-v-gpsu-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10758179.html Ссылка скопирована

В ГПСУ сказали, возможно ли наступление с Беларуси

Главное из заявления спикера ГПСУ:

В Беларуси нет перемещения техники или подтягивания войск к границе

На отдельных направлениях Беларусь держит подразделения еще с 2022 года

Однако нельзя исключать каких-либо провокационных действий

На данный момент на территории Беларуси украинские пограничники не фиксируют перемещения техники или подтягивания к границе войск. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Еще с 2022 года Беларусь держит на отдельных направлениях свои подразделения, тогда они заявили, что это с целью усиления своей безопасности, поскольку ожидают каких-то действий со стороны Украины, хотя Украина никогда не угрожала Беларуси и не планирует осуществлять такие действия. Поэтому есть те подразделения, которые Беларусь и до этого держала в направлении нашей границы. Они ротируются, меняются, осуществляются их перемещения, но наращивание даже этих подразделений не происходит", — подчеркнул он. видео дня

По его словам, перемещение техники также не происходит в непосредственной близости от границы Украины.

"На данный момент Россия не держит на территории Беларуси крупных сил, в том числе пехотных подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение с территории Беларуси", — отметил Демченко.

Кроме того, он добавил, что нельзя исключать каких-либо провокационных действий, в частности с целью оттягивания украинских сил на это направление с более важных.

"Поэтому следим, будем реагировать на все вызовы, которые будут исходить с территории Беларуси, и продолжаем укреплять это направление", — подытожил спикер ГПСУ.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси - последние новости Украины

Как сообщал Главред, ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что Россия может рассматривать вариант создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил.

Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев заявлял, что пока речь не идет о подготовке крупного наступления, однако Россия может стремиться использовать Беларусь для давления на Украину.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что у Александра Лукашенко нет достаточных ресурсов для ведения войны, и если бы такая возможность была, он бы уже давно присоединился к боевым действиям против Украины.

Читайте также:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред