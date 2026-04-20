Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление

Главное из заявления спикера ГПСУ:
- В Беларуси нет перемещения техники или подтягивания войск к границе
- На отдельных направлениях Беларусь держит подразделения еще с 2022 года
- Однако нельзя исключать каких-либо провокационных действий
На данный момент на территории Беларуси украинские пограничники не фиксируют перемещения техники или подтягивания к границе войск. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.
"Еще с 2022 года Беларусь держит на отдельных направлениях свои подразделения, тогда они заявили, что это с целью усиления своей безопасности, поскольку ожидают каких-то действий со стороны Украины, хотя Украина никогда не угрожала Беларуси и не планирует осуществлять такие действия. Поэтому есть те подразделения, которые Беларусь и до этого держала в направлении нашей границы. Они ротируются, меняются, осуществляются их перемещения, но наращивание даже этих подразделений не происходит", — подчеркнул он.видео дня
По его словам, перемещение техники также не происходит в непосредственной близости от границы Украины.
"На данный момент Россия не держит на территории Беларуси крупных сил, в том числе пехотных подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение с территории Беларуси", — отметил Демченко.
Кроме того, он добавил, что нельзя исключать каких-либо провокационных действий, в частности с целью оттягивания украинских сил на это направление с более важных.
"Поэтому следим, будем реагировать на все вызовы, которые будут исходить с территории Беларуси, и продолжаем укреплять это направление", — подытожил спикер ГПСУ.
Угроза со стороны Беларуси - последние новости Украины
Как сообщал Главред, ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что Россия может рассматривать вариант создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил.
Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев заявлял, что пока речь не идет о подготовке крупного наступления, однако Россия может стремиться использовать Беларусь для давления на Украину.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что у Александра Лукашенко нет достаточных ресурсов для ведения войны, и если бы такая возможность была, он бы уже давно присоединился к боевым действиям против Украины.
Об источнике: Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
