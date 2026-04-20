Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление

Мария Николишин
20 апреля 2026, 18:45
Отмечается, что в настоящее время Россия не держит на территории Беларуси значительных сил.
В ГПСУ сказали, возможно ли наступление с Беларуси / коллаж: Главред, фото: t.me/DPSUkr

Главное из заявления спикера ГПСУ:

  • В Беларуси нет перемещения техники или подтягивания войск к границе
  • На отдельных направлениях Беларусь держит подразделения еще с 2022 года
  • Однако нельзя исключать каких-либо провокационных действий

На данный момент на территории Беларуси украинские пограничники не фиксируют перемещения техники или подтягивания к границе войск. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Еще с 2022 года Беларусь держит на отдельных направлениях свои подразделения, тогда они заявили, что это с целью усиления своей безопасности, поскольку ожидают каких-то действий со стороны Украины, хотя Украина никогда не угрожала Беларуси и не планирует осуществлять такие действия. Поэтому есть те подразделения, которые Беларусь и до этого держала в направлении нашей границы. Они ротируются, меняются, осуществляются их перемещения, но наращивание даже этих подразделений не происходит", — подчеркнул он.

По его словам, перемещение техники также не происходит в непосредственной близости от границы Украины.

"На данный момент Россия не держит на территории Беларуси крупных сил, в том числе пехотных подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение с территории Беларуси", — отметил Демченко.

Кроме того, он добавил, что нельзя исключать каких-либо провокационных действий, в частности с целью оттягивания украинских сил на это направление с более важных.

"Поэтому следим, будем реагировать на все вызовы, которые будут исходить с территории Беларуси, и продолжаем укреплять это направление", — подытожил спикер ГПСУ.

Как сообщал Главред, ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что Россия может рассматривать вариант создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил.

Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев заявлял, что пока речь не идет о подготовке крупного наступления, однако Россия может стремиться использовать Беларусь для давления на Украину.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что у Александра Лукашенко нет достаточных ресурсов для ведения войны, и если бы такая возможность была, он бы уже давно присоединился к боевым действиям против Украины.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

19:50Синоптик
"Меня не спасайте, помогите папе": видео с бодикамер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

"Меня не спасайте, помогите папе": видео с бодикамер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

19:39Украина
"Это не игра": Мадяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

"Это не игра": Мадяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

19:35Мир
Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

Людей, родившихся в конкретные месяцы, невозможно забыть

Людей, родившихся в конкретные месяцы, невозможно забыть

"Украл моего сына": Киркоров пошел на крайние меры из-за ребенка

"Украл моего сына": Киркоров пошел на крайние меры из-за ребенка

Как остановить созревание бананов за пару секунд: простой лайфхак с плодоножкой

Как остановить созревание бананов за пару секунд: простой лайфхак с плодоножкой

Последние новости

19:50

Температура опустится до -3 и пойдет снег: в Украине разбушуется мощный циклон

19:39

"Меня не спасайте, помогите папе": видео с бодикамер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

19:36

Терехов об отсрочке введения НДС для индивидуальных предпринимателей: "Это — общая победа людей, малого бизнеса и общин"

19:35

"Это не игра": Мадяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

19:22

Можно ли выгуливать кошку на поводке: что об этом говорят эксперты

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:10

Трагедия в Киеве как симптом войны: Маляр о новых вызовах для украинцевмнение

18:52

Чтобы деньги не "утекали" из дома: где должен лежать кошелек ночью

18:45

Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление

18:40

Подарок для Путина: экономист объяснил, как Трамп "подыграл" РоссииВидео

18:25

В ЕС готовят для Украины "облегченное" членство: что предлагают

18:08

Унитаз снова засияет, если нанести на него простую смесь из 3 веществ

17:57

"Стыдно смотреть": Дэниел Рэдклифф назвал худшие и лучшие фильмы о Гарри Поттере

17:51

Больше не секрет: кем на самом деле были первые масоны, объяснение удивитВидео

17:42

Цены на бензин и дизель скоро рухнут: насколько подешевеет топливо

17:24

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

17:11

Мобилизация, штрафы и тюрьма: в ЕС готовят депортацию мужчин в Украину, что их ждетВидео

17:04

Большие и сладкие плоды гарантированы: чем подкормить арбузы и дыни после всходов

16:59

Войска РФ массово минируют побережье Крыма: Волошин раскрыл задум оккупантов

16:40

"Любит Украину, живет там": известный ведущий раскрыл "патриотическую" позицию Ямы

16:40

Коснутся не только Украины, но и стран ЕС: названы угрозы со стороны Беларуси

16:35

Зачем в СССР прятали лавровый лист под кровать: лайфхак, о котором знают единицы

16:02

Новая волна заморозков и дождей накроет Житомирщину: какие дни будут самыми холодными

15:51

РФ в огне: Генштаб раскрыл подробности мощных ударовВидео

15:47

Светлицкая раскрыла, что делала с Цимбалюком во время ДТП: "Поддержала его"

15:22

"Он пробил стальные двери": Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца

15:21

Вблизи Ровно прогремел мощный взрыв: много раненых, двое - в тяжелом состоянии

15:02

Никакие не "анютины глазки": как на украинском правильно назвать эти цветы

14:51

Предал Украину и воевал на стороне РФ: ВСУ уничтожили экс-игрока "Зари" и "Шахтера"

14:35

Салат из редиса, который понравится всем: простой рецепт за 10 минут

14:10

Украинские военные назвали "нецелесообразным" удерживать Мирноград – СМИ

14:09

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

14:04

Удар по кошелькам украинцев: цена на популярный молочный продукт бьет рекорды

13:44

Игорь Ласточкин вышел на связь с фронта в зажигательном видео — деталиВидео

13:40

Шпилька или булавка: как на самом деле правильно называть эту вещь - ответ удивит

13:13

Начало недели для четырех китайских знаков зодиака станет самым удачным в году

13:00

"БПЛА летают, всё разносит": у россиян в Туапсе истерика из-за украинских атак

12:49

Китайский гороскоп на завтра, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

12:28

Россияне попали в райотдел полиции: бушует пожар - детали удара по ПрилукамФото

12:16

Убийство украинского оператора в Голливуде: Алек Болдуин вновь предстанет перед судом

12:05

Ровенщину накроет новая волна похолодания: синоптики предупреждают о заморозках

11:50

Летело 4 реактивных Шахеда: РФ устроила покушение на советника министраФото

11:49

"Моя задача предупредить": Лукашенко сделал заявление о войне против Украины

11:47

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля

11:28

Доллар и евро взлетели до рекордных отметок: новый курс валют на 20 апреля

11:27

В Украине синоптика оштрафовали из-за "плохой погоды"

11:25

27-летняя девушка удочерила ребенка, от которого отказались мать и 4 пары усыновителей

11:24

"Ноты не вытянула": LELEKA оконфузилась на пре-пати Евровидения 2026Видео

11:12

Врачи не смогли спасти: в Киеве возросло число жертв "голосеевского стрелка"

11:07

Как увеличить урожайность кабачков в несколько раз: секреты подкормки и ухода

10:56

В Полтавскую область возвращаются заморозки: насколько снизится температура

