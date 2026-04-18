Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Украина фиксирует активность Беларуси у своей границы и заявляет о возможных попытках России втянуть Минск в войну. Эксперты рассказали о возможных угрозах.

Беларусь готовится к войне с Украиной — что задумали в Кремле и существует ли угроза полномасштабного вторжения

В апреле 2026 года угроза расширения войны за пределы нынешнего фронта вновь оказалась в центре внимания. Киев все чаще сигнализирует о риске нового сценария — попытках Москвы втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины, превратив ее территорию в еще один плацдарм давления.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил о таких намерениях Кремля после доклада военного командования.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозе со стороны Беларуси.

Что готовит Беларусь вдоль украинской границы

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил, что российские войска пытаются осуществить перегруппировку, вероятно, для компенсации нехватки личного состава. На этом фоне становится понятнее активизация военной деятельности на территории Беларуси.

"По данным разведки, в приграничной зоне Беларуси ведется строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть Беларусь в свою войну. Поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Беларуси от ошибок", — отметил он.

Какую задачу получил Лукашенко от РФ

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Беларусь, вероятно, получила от России задачу перед весенне-летней кампанией на востоке и юге Украины — поддерживать напряжение украинских сил.

"В любом случае, провокации со стороны Беларуси будут ошибкой для Лукашенко и его режима", — подчеркнул он.

Лукашенко объявил о мобилизации офицеров и подготовке к войне

17 апреля Александр Лукашенко перешел от заявлений о подготовке к войне к конкретным шагам в сфере мобилизации, подписав указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Об этом сообщили белорусские СМИ.

Документ предусматривает привлечение офицеров запаса, которые не проходили срочную службу, но получили военную подготовку в гражданских вузах, с целью доукомплектования подразделений кадрами среднего звена.

"В 2026 году предполагается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва", — говорится в документе.

В то же время такие меры не являются новыми: Беларусь регулярно проводит подобные призывы с начала полномасштабной войны. В частности, с 2022 года Лукашенко ежегодно в период с февраля по май объявляет призыв офицеров запаса. Подобная практика существовала и раньше, хотя применялась реже, поэтому нынешние действия соответствуют плановым мерам белорусских вооруженных сил.

До этого 1 апреля Александр Лукашенко заявил, что не стремится к войне, однако готовится к ее возможному началу. Такую позицию он озвучил во время совещания, посвященного подведению итогов проверки вооруженных сил Беларуси, цитирует его слова Telegram-канал "Пул первого".

"Мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, и не только в ней, люди должны понимать — мы категорически против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, Вооруженные Силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия именно для этого и предназначена: если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицел оружия — мы ответим. К этому готовимся", — сказал диктатор.

По его словам, белорусская армия должна быть полностью готова к боевым действиям, ведь это, по его мнению, сдержит потенциальных противников и не позволит никому решиться на нападение. Он подчеркнул, что высокий уровень боевой готовности, способность быстро реагировать на любые угрозы у границ являются ключевой гарантией безопасности государства.

Также Лукашенко подчеркнул важность всех составляющих современной войны — от подготовки офицеров и уровня обучения военных до владения оружием, физической подготовки личного состава, а также состояния вооружения и техники, отметив, что это определяет способность армии выживать и добиваться успеха в бою.

Существует ли угроза наступления со стороны Беларуси

По оценке основателя подразделения KRAKEN Константина Немичева, с военной точки зрения белорусская армия пока не готова к полноценным боевым действиям и остается слабой. В то же время, по данным разведки, Россия рассматривает возможность гибридного использования своих сил с территории Беларуси совместно с белорусскими подразделениями.

Он отметил, что риторика Александра Лукашенко остается военной. Немичев напомнил, что в начале апреля тот заявлял о подготовке к войне и отсутствии мирного периода. Также был подписан указ о призыве офицеров запаса, что формально является ежегодной процедурой для усиления мобилизационного резерва. Отдельно фиксируется развитие инфраструктуры вблизи границы, что может свидетельствовать о попытках России втянуть Беларусь в войну.

"Речь идет не о масштабном наступлении, а о приграничных провокациях, создании напряженности на севере Украины и попытке оттянуть часть сил ВСУ с ключевых направлений на востоке и юге. Никаких наступлений на Киев, Луцк, Житомир или Ровно не прогнозируется. Такие сценарии пока нереалистичны", — подчеркивает он.

Немичев добавил, что Украина уже передала руководству Беларуси четкий сигнал о недопустимости любых провокаций и в то же время имеет достаточные возможности для быстрого ответа в случае угрозы.

Почему Беларусь активизировалась именно сейчас

Военный обозреватель Василий Пехньо отметил, что ранее Александр Лукашенко уже заявлял о подготовке к войне и необходимости готовности армии к любым вызовам, и такие высказывания не являются случайными.

По его мнению, подобная риторика свидетельствует о проблемах России на фронте, ведь в таких ситуациях она традиционно пытается задействовать белорусское направление и использует различные гибридные инструменты.

Также он подчеркнул, что российские войска не отказались от планов полностью захватить Донецкую область, поэтому заинтересованы в отвлечении украинских сил на другие направления.

"Им нужно, чтобы мы, условно говоря, перебросили один батальон беспилотных систем под Беларусь или направили роту механизированной бригады под Волынь. Затем могут быть определенные прорывы их ДРГ где-то на границе. Россияне рассчитывают, что в Украине начнется паническая реакция. Поэтому они реализуют такие гибридные стратегии", – указал эксперт в комментарии 24 каналу.

В то же время эксперт подчеркнул, что угрозу со стороны Беларуси не следует игнорировать, однако важно избегать паники и трезво оценивать развитие событий.

Есть ли у Беларуси ресурсы для войны против Украины

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил, что у Александра Лукашенко нет достаточных ресурсов для ведения войны, и если бы такая возможность была, он бы уже давно присоединился к боевым действиям против Украины. Об этом он заявил в комментарии 24 каналу.

По его словам, большая часть границ Беларуси граничит со странами Европы, поэтому в случае агрессии конфликт быстро завершился бы из-за вмешательства Украины и европейских государств.

Он подчеркнул, что географическое положение страны не оставляет шансов режиму долго удержаться, ведь возможные удары быстро парализуют экономику, а власть может потерять контроль.

В то же время эксперт отметил, что белорусское общество в целом не настроено враждебно к Украине. Также он добавил, что Россия сейчас сосредоточена на войне против Украины и не смогла бы оказать существенную поддержку Минску, а имеющихся сил Беларуси хватило бы лишь для кратковременной обороны столицы, что, вероятно, осознает и сам Лукашенко.

"Белорусская армия на данный момент небоеспособна. А белорусская экономика полностью работает на Россию. Оцените заявления Лукашенко. Ну, дедушке захотелось похвастаться старыми заслугами", — резюмировал Свитан.

Как Россия может использовать Беларусь

Полковник запаса и военный эксперт Сергей Грабский считает, что Беларусь может использоваться Россией как вспомогательный элемент в войне, но не как отдельное направление наступательных действий, в частности речь идет о потенциальном привлечении мобилизационных и людских ресурсов.

"Да, теоретически Беларусь может быть использована как вспомогательный элемент — как ресурс для доукомплектования российских войск. Они могут мобилизовать до 200 тысяч человек в течение нескольких месяцев. Но на сегодняшний день никаких признаков такого сценария нет", — утверждает он в комментарии УНН.

В то же время военный эксперт Алексей Гетьман оценивает вероятность прямого вступления Беларуси в войну как почти нулевую, отмечая, что подобные заявления звучат регулярно и имеют целью демонстрацию лояльности Кремлю без реальных оснований. Он также подчеркивает, что в случае такого развития событий Беларусь сразу станет полноценной стороной конфликта с соответствующими последствиями.

"Если хотя бы один белорусский военный пересечет границу Украины, это будет признано актом агрессии. После этого Беларусь станет законной целью. Мы будем наносить удары по военным и промышленным объектам. И это прекрасно понимает Лукашенко, я знаю, что ему прямо дали понять, не публично, что он также может стать целью", — заключает эксперт.

Россия получила полный контроль над армией Беларуси

На данный момент нет признаков подготовки нового масштабного вторжения с территории Беларуси. В то же время политика Александра Лукашенко не изменилась, а лишь претерпела трансформацию, и уровень поддержки России с его стороны продолжает расти. Именно поэтому, по мнению заместителя председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушко, возникла необходимость в усилении давления на белорусский режим. Об этом он заявил в интервью Главреду.

Он также отмечает, что контроль Лукашенко над вооруженными силами и территорией страны в военно-политическом измерении существенно ограничен. По его словам, согласно оценкам американской разведки, Беларусь фактически не выступает самостоятельным союзником России в войне, а является зависимым от нее элементом, что свидетельствует о минимальной субъектности белорусских властей.

"В докладе также отмечается, что Россия получила полный контроль над системой противовоздушной обороны и управлением военно-воздушными силами Беларуси. Фактически воздушное пространство Беларуси находится под российским контролем. Если вспомнить об "Орешнике", то американцы говорят не только о нем, но и о ядерном оружии. Если исходить из того, что ядерное оружие или "Орешник" находятся на территории Беларуси, важно понимать, кто управляет этим оружием", — подчеркнул он.

Павел Латушко считает, что ключевые решения в Беларуси фактически принимаются не Александром Лукашенко. По его мнению, такими действиями белорусские власти сами сделали свою территорию потенциальной целью.

Он предполагает, что в случае дальнейшей эскалации со стороны России, в частности даже при использовании ракет типа "Орешник" против Украины или других европейских стран, ответ может быть направлен именно на территорию Беларуси, а не России.

"Лукашенко, по сути, вновь продемонстрировал ограниченность своей субъектности. В последние годы он принимает самые глупые антигосударственные решения. Например, речь идет о договоре о гарантиях безопасности, подписанном 6 декабря 2024 года в Минске Владимиром Путиным и Лукашенко. Ратификация состоялась в марте прошлого года. Лукашенко подписал закон о ратификации после того, как Путин принял решение о переносе выплат по кредитам до 2037 года. При этом в соглашении есть статья 5, которая дает право российским вооруженным силам войти на территорию Беларуси, в том числе в случае внутренних протестов. То есть российская армия теоретически может быть задействована для подавления протестов внутри страны", — напомнил он.

Оппозиционер также отмечает, что Лукашенко фактически передал России возможность действовать на белорусской территории в собственных интересах. В то же время белорусские силы не имеют подобных возможностей на территории РФ, в частности не могут действовать ни в Смоленске, ни в Москве, тогда как российские войска обладают такой свободой. По его мнению, это стало следствием зависимости Минска от Москвы, в частности в финансовых вопросах.

"Поэтому, отвечая на главный вопрос: возможно ли использование территории Беларуси в военных целях против Украины? Да, возможно, поскольку Лукашенко минимизировал свою субъектность. И его нынешнее влияние нельзя сравнивать даже с влиянием 2021 года – оно значительно уменьшилось", – резюмирует он.

Существует ли угроза наступления на Киев

Наступление с территории Беларуси в направлении Киева теоретически возможно, хотя вероятность такого сценария невысока. По оценке военного эксперта и бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, нынешняя война доказала, что не стоит полностью отвергать даже маловероятные варианты развития событий, поэтому повторная попытка России атаковать столицу выглядит маловероятной, но не исключенной.

"Нам говорят, что вся граница заминирована, перекрыта и укреплена. Хочется верить, что так и есть, и не осталось где-то 20 метров, которые намеренно или случайно не заминированы, и где могут пройти российские войска. Однако повторюсь: нужно следить за скоплением личного состава, поскольку многочисленную группировку войск у нашей границы на территории Беларуси невозможно будет скрыть. И эту подготовку мы увидим заранее. Ну, и тогда пусть Лукашенко не обижается – нам можно будет атаковать все объекты на территории Беларуси, по которым мы сочтем необходимым нанести удар: аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и т.д.", – указал он в интервью Гларед.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять усилиям россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

