РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавший

Мария Николишин
18 апреля 2026, 09:53обновлено 18 апреля, 10:48
На местах ударов работают подразделения спасателей.
РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавший
Удар по Одесской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA

Главное:

  • Россияне атаковали портовую инфраструктуру и логистику в Одесской области
  • В результате удара пострадал один человек
  • Пожары, вспыхнувшие в результате атаки, ликвидированы

В ночь на 18 апреля российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по портовой инфраструктуре и логистике в Одесской области. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в результате атаки на порт пострадал водитель грузового автомобиля — мужчина получил ранения, медицинскую помощь ему оказали на месте.

Он добавил, что также повреждены склады, грузовой транспорт, здание, загорелись автобусы. На территории портового оператора повреждены силосы с кукурузой, возник пожар. На местах работают подразделения спасателей.

"Россия системно атакует порты, экспортную инфраструктуру и гражданскую логистику, пытаясь сорвать работу украинского морского коридора, повлиять на экономику и глобальную продовольственную безопасность", — подчеркнул Кулеба.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий.

"Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения Одесской области", — говорится в сообщении.

В то же время в ГСЧС сообщили, что пожары, вспыхнувшие в результате атаки, ликвидированы. От ГСЧС были задействованы 86 спасателей и 23 единицы техники.

  • Последствия удара по Одесской области 18 апреля
    Последствия удара по Одесской области 18 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Одесской области 18 апреля
    Последствия удара по Одесской области 18 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Одесской области 18 апреля
    Последствия удара по Одесской области 18 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Одесской области 18 апреля
    Последствия удара по Одесской области 18 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Одесской области 18 апреля
    Последствия удара по Одесской области 18 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Одесской области 18 апреля
    Последствия удара по Одесской области 18 апреля фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Одесской области 18 апреля
    Последствия удара по Одесской области 18 апреля фото: t.me/odeskaODA
  • Последствия удара по Одесской области 18 апреля
    Последствия удара по Одесской области 18 апреля фото: t.me/odeskaODA
  • Последствия удара по Одесской области 18 апреля
    Последствия удара по Одесской области 18 апреля фото: t.me/odeskaODA

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 18 апреля оккупационные войска РФ в очередной раз нанесли удар по важному энергообъекту в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара остались без электричества не менее 380 тысяч абонентов.

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы. Киев подвергся удару баллистических ракет и дронов.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига предупредил, что страна-агрессор Россия готовится интенсифицировать массированные комбинированные удары по Украине с применением ракет и дронов.

О личности: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавший

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавший

