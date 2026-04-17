Погиб во сне: что известно об 11-летнем Максиме, которого РФ убила ударом по Киеву

Кратко:
- 11-летний Максим Веремчук погиб по время атаки РФ
- Ракета попала в дом, когда семья спала
- Ребенок погиб в своей комнате, прямо в постели
- Второй сын, спавший рядом, выжил
В ночь на 16 апреля армия страны-агрессора РФ ударила по Киеву баллистикой и дронами. Во время атаки погиб 11-летний Максим Веремчук. Мальчик учился в пятом классе Детской инженерной академии и погиб прямо в постели.
Когда в дом попала вражеская ракета, вся семья спала. Люди не услышали звуки воздушной тревоги и не успели среагировать.
Отец погибшего ребенка Игорь показал журналистке Радио Свобода комнату, где погиб его сын.
"Ракета прилетела. Убила сына. В той комнате", – рассказал мужчина.
В спальне – две кровати. На той, что стоит ближе к окну, спал еще один сын. К счастью, он выжил.
Погибшему мальчику было всего 11 лет. Максим учился в 5-м классе Детской инженерной академии.
"Это неописуемая боль, которую невозможно постичь умом. Еще одна жизнь, которая должна была длиться десятилетиями, оборвалась из-за очередного акта российского террора. У родителей отобрали целый мир. Вместо планов на будущее — черная пустота", – написали в учебном заведении.
Атака на Украину 16 апреля 2026 - что известно
Как писал Главред, в ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов.
Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.
Во время атаки ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы.
По данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине 703 воздушные цели, в том числе 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет Искандер-К, 659 БпЛА. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 667 враждебных целей.
Об источнике: Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
