Погиб во сне: что известно об 11-летнем Максиме, которого РФ убила ударом по Киеву

https://glavred.info/ukraine/pogib-vo-sne-chto-izvestno-ob-11-letnem-maksime-kotorogo-rf-ubila-udarom-po-kievu-10757333.html Ссылка скопирована

Максим Веремчук погиб во время российского обстрела / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

11-летний Максим Веремчук погиб по время атаки РФ

Ракета попала в дом, когда семья спала

Ребенок погиб в своей комнате, прямо в постели

Второй сын, спавший рядом, выжил

В ночь на 16 апреля армия страны-агрессора РФ ударила по Киеву баллистикой и дронами. Во время атаки погиб 11-летний Максим Веремчук. Мальчик учился в пятом классе Детской инженерной академии и погиб прямо в постели.

Когда в дом попала вражеская ракета, вся семья спала. Люди не услышали звуки воздушной тревоги и не успели среагировать.

видео дня

Отец погибшего ребенка Игорь показал журналистке Радио Свобода комнату, где погиб его сын.

"Ракета прилетела. Убила сына. В той комнате", – рассказал мужчина.

В спальне – две кровати. На той, что стоит ближе к окну, спал еще один сын. К счастью, он выжил.

Комната, в которой погиб Максим / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Погибшему мальчику было всего 11 лет. Максим учился в 5-м классе Детской инженерной академии.

"Это неописуемая боль, которую невозможно постичь умом. Еще одна жизнь, которая должна была длиться десятилетиями, оборвалась из-за очередного акта российского террора. У родителей отобрали целый мир. Вместо планов на будущее — черная пустота", – написали в учебном заведении.

Атака на Украину 16 апреля 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев был под ударом баллистики и дронов.

Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.

Во время атаки ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине 703 воздушные цели, в том числе 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет Искандер-К, 659 БпЛА. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 667 враждебных целей.

Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред