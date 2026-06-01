РФ ударила по роддому в Одесской области: во время атаки женщина рожала ребенка

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2026, 17:01
На момент нападения в роддоме находились шесть рожениц с новорожденными.
Россия обстреляла роддом в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС (иллюстративное фото)

Российские оккупанты атаковали Одесскую область большим количеством ударных дронов. Под ударом оказался роддом. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Атака произошла в тот момент, когда в медицинском учреждении находились роженицы с новорожденными детьми. Одна женщина тогда была в родах. К тому же в родильном отделении и административном здании больницы находились сотрудники.

"В результате атаки повреждены родильное отделение и административные здания больницы. В медучреждении повреждены фасад, двери и более 30 окон. В отделении находились 6 рожениц с младенцами, одна женщина — в процессе родов", — говорится в сообщении.

К счастью, пациенты и персонал не пострадали. На месте продолжают ликвидировать последствия атаки.

Как писал Главред, в ночь на 1 июня РФ дважды атаковала Одессу. Пострадали как минимум пять человек. Также произошло возгорание двух одноэтажных домов. Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, административное здание и инфраструктура.

По предварительным данным, выбито 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов и восстановлению поврежденных зданий.

Как писал Главред, российские войска в ночь на 1 июня атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе зафиксированы попадания в нескольких районах. В результате вражеского удара по Основянскому району пострадали два человека. Медики оказали им необходимую помощь.

Утром 30 мая российские оккупационные войска наносили удары по Запорожью. Известно о погибших и раненых.

В ночь на 27 мая Чернигов находился под массированным обстрелом вражеских дронов. В городе прогремело более 15 взрывов. В результате повреждено одно из предприятий города.

В ночь на 26 мая российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате был поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Есть погибший и пострадавшие.

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) — глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

