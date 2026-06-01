Попали прямо по больнице: россияне цинично обстреляли медучреждение на Сумщине

Атака РФ на Конотоп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

Россияне атаковали Сумщину ударными беспилотниками

Под ударом оказался Конотоп, где вражеский дрон попал в больницу

Обошлось без пострадавших

Днем 1 июня оккупационная армия РФ атаковала Сумскую область ударными беспилотниками.

Один из вражеских дронов попал прямо в больницу в Конотопе. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

На момент удара в медицинском учреждении находились пациенты и персонал.

По словам мэра, это было не падение "Шахеда", а целенаправленный удар по медучреждению.

"Это было не падение шахеда, как некоторые пишут, а именно УДАР! Он наносил удар именно по больнице!" — говорится в сообщении.

Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеского дрона с запада Сумской области в направлении Конотопа.

Повреждения получили здания местной больницы, отметил Семенихин.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Воздушные удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал ранее Главред, российские войска в ночь на 1 июня атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе зафиксированы попадания в нескольких районах, есть предварительная информация о пострадавших. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, российские оккупационные войска с самого утра 30 мая наносили удары по Запорожью. Известно о погибших и раненых.

Кроме того, в ночь на 27 мая Чернигов находился под массированным обстрелом вражеских дронов. В городе прогремело более 15 взрывов. В результате повреждено одно из предприятий города.

О персоне: Артем Семенихин Артем Семенихин – городской голова города Конотоп, участник АТО. Родился 9 апреля 1982 года в Конотопе Сумской области. В июне 2003 года окончил индустриально-педагогический техникум Конотопа. С июня 2000 по ноябрь 2001 проходил срочную службу в ВСУ, пишет Википедия. В январе 2008 года окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, а в 2009 году – магистратуру. С января 2009 года по сентябрь 2012 года – директор ЧП "Космо" (Киев). Был помощником на общественных началах народного депутата 7-го созыва Игоря Кривецкого. В 2014 году, во время первой волны мобилизации, добровольно вступил в ВСУ для участия в АТО. Служил командиром взвода в 92-й механизированной бригаде ВСУ. Участвовал в обороне Счастья, за что был награжден негосударственной медалью "За оборону Счастья". В 2015 году офицер-психолог батальона одной из воинских частей ВСУ. С ноября 2015 года – мэр г. Конотоп.

