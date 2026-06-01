Последствия критические: ВСУ дважды атаковали корабль РФ в Бердянске

Анна Косик
1 июня 2026, 09:20
Украинские военные провели две успешные операции по поражению цели менее чем за сутки.
удар по кораблю в бердянске
Второй удар оказался роковым для оккупантов / Коллаж: Главред, фото: t.me/ssternenko, t.me/kiber_boroshno

Главное:

  • В Бердянске поражено сухогрузное судно
  • Вероятно, на корабле находился боекомплект оккупантов
  • После повторного удара последствия для оккупантов критические

422-й отдельный полк беспилотных систем "Luftwaffe" дважды поразил сухогруз страны-агрессора России во временно оккупированном Бердянске. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Украинское OSINT-сообщество КиберБорошно выяснило, что первый удар БПЛА военные нанесли около 00:20 31 мая. Тогда сухогруз с боекомплектом стоял на причале №3 порта Бердянска.

"Попадание пришлось в рубку судна. Цель находилась фактически на том же месте, что и предыдущее пораженное судно", — отметили аналитики, вспоминая поражение другого сухогруза 14 мая.

Около полуночи 1 июня судно было повторно поражено. Предварительно, с критическими последствиями. Данных о ликвидации оккупантов во время обоих поражений пока нет.

Как удары ВСУ влияют на Россию – мнение эксперта

Главред писал, что по словам специалиста по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект - они демонстрируют миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Украина еще с первых лет войны активно вела дипломатическую кампанию, отмечая: покупка российских углеводородов фактически означает финансирование агрессии против Украины. Однако не все страны прислушались к этим аргументам, поэтому Киев был вынужден предпринять более решительные шаги, чтобы уменьшить доходы Кремля.

Удары по объектам РФ в Бердянске — что известно

Напомним, Главред писал, что 16 мая Силы беспилотных систем нанесли неожиданный удар по российскому сухогрузу с боекомплектом в порту временно оккупированного Бердянска.

Ранее, в ноябре 2025 года, ГУР МО Украины и Движение сопротивления российской оккупации провели успешную операцию на окраинах города. Они взорвали российских захватчиков, скопившихся на месте взрыва.

В июне прошлого года во временно оккупированном Бердянске раздавались громкие взрывы, которые были слышны даже в соседнем Приморске. Удар, вероятно, был нанесен по базе отдыха "Моряк", где находились российские оккупанты.

О персоне: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

война в Украине Бердянск атака дронов
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

