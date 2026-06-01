Последствия критические: ВСУ дважды атаковали корабль РФ в Бердянске

Главное:
- В Бердянске поражено сухогрузное судно
- Вероятно, на корабле находился боекомплект оккупантов
- После повторного удара последствия для оккупантов критические
422-й отдельный полк беспилотных систем "Luftwaffe" дважды поразил сухогруз страны-агрессора России во временно оккупированном Бердянске. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Украинское OSINT-сообщество КиберБорошно выяснило, что первый удар БПЛА военные нанесли около 00:20 31 мая. Тогда сухогруз с боекомплектом стоял на причале №3 порта Бердянска.
"Попадание пришлось в рубку судна. Цель находилась фактически на том же месте, что и предыдущее пораженное судно", — отметили аналитики, вспоминая поражение другого сухогруза 14 мая.
Около полуночи 1 июня судно было повторно поражено. Предварительно, с критическими последствиями. Данных о ликвидации оккупантов во время обоих поражений пока нет.
Как удары ВСУ влияют на Россию – мнение эксперта
Главред писал, что по словам специалиста по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект - они демонстрируют миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться.
Украина еще с первых лет войны активно вела дипломатическую кампанию, отмечая: покупка российских углеводородов фактически означает финансирование агрессии против Украины. Однако не все страны прислушались к этим аргументам, поэтому Киев был вынужден предпринять более решительные шаги, чтобы уменьшить доходы Кремля.
Удары по объектам РФ в Бердянске — что известно
Напомним, Главред писал, что 16 мая Силы беспилотных систем нанесли неожиданный удар по российскому сухогрузу с боекомплектом в порту временно оккупированного Бердянска.
Ранее, в ноябре 2025 года, ГУР МО Украины и Движение сопротивления российской оккупации провели успешную операцию на окраинах города. Они взорвали российских захватчиков, скопившихся на месте взрыва.
В июне прошлого года во временно оккупированном Бердянске раздавались громкие взрывы, которые были слышны даже в соседнем Приморске. Удар, вероятно, был нанесен по базе отдыха "Моряк", где находились российские оккупанты.
О персоне: Сергей Стерненко
Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.
