Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Российские оккупанты мечутся по городу: в Бердянске ночью раздавались взрывы

Марина Фурман
30 июля 2025, 13:15
829
Попадание, вероятно, произошло по базе отдыха "Моряк", где находились российские захватчики.
армия РФ,
В оккупированном Бердянске было этой ночью неспокойно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Вкратце:

  • В Бердянске ночью раздавались взрывы
  • Вероятно, под ударом оказалась база отдыха, где были оккупанты

В ночь на 30 июня, во временно оккупированном Бердянске раздавались громкие взрывы, которые были слышны даже в соседнем Приморске. Прилет, вероятно, произошел по базе отдыха "Моряк", где находились российские оккупанты. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

Кроме того, как стало известно из местных Telegram-каналов, российские захватчики перекрыли въезд и выезд на Косу.

видео дня

Предварительно известно, что попадание произошло по базе отдыха "Моряк" на Бердянской косе, где базировались российские военные.

Сейчас захватчики полностью заблокировали доступ к объекту, поэтому точно оценить масштабы разрушений пока сложно. Однако, судя по тому, как замалчивают ситуацию и как суетятся по городу - последствия есть.

Российские оккупанты мечутся по городу: в Бердянске ночью раздавались взрывы
Жители оккупированного Бердянска сообщили о громких звуках взрывов / фото: скриншот Бердянской ГВА

Кроме того, в Инкермане под Севастополем также в эту ночь было неспокойно, там раздался мощный взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале Крымский ветер.

По данным канала, взрыв в районе железной дороги в Инкермане прогремел около 03:20 ночи.

Позже стало известно, что в результате взрыва поражена тяговая электроподстанция железной дороги в микрорайоне Жовтневый.

Удары по вражеским целям - новости по теме

Напомним, поздно вечером в понедельник, 28 июля, беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку. Позже руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что логистика россиян методично страдает от Волгограда ранее и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на востоке.

Кроме этого, в начале июля дроны СБУ поразили тыловую базу РФ возле Донецка. В рамках операции были поражены склады боеприпасов РФ.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля Служба безопасности Украины дальнобойными дронами поразила производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал".

Другие новости:

Что такое Бердянск?

Бердянск - город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской громады, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Бердянск российские войска новости Бердянска
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды

Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды

12:27Синоптик
Враг накапливает силы для наступления: где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

Враг накапливает силы для наступления: где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

12:17Фронт
После Камчатки цунами надвигается на Японию: идет эвакуация, на берег выбросило китов

После Камчатки цунами надвигается на Японию: идет эвакуация, на берег выбросило китов

11:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 30 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Что больше всего любит саранча: ТОП-5 растений, которые она уничтожает первыми

Что больше всего любит саранча: ТОП-5 растений, которые она уничтожает первыми

Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете

Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

Почему Полтава так называется: историки нашли ответ, который разгадывали веками

Почему Полтава так называется: историки нашли ответ, который разгадывали веками

Последние новости

13:15

Российские оккупанты мечутся по городу: в Бердянске ночью раздавались взрывы

13:13

Гороскоп Таро на завтра 31 июля: Водолею - мечтать без страха, от Рыб - сюрприз

12:59

Захват стратегического города до конца осени: в ВСУ назвали риски и угрозу

12:46

Украина прощается с 10 копейками: почему теперь цены на продукты подскочат

12:42

"Представьте реакцию Добрынина": как сын Квитковой вышел на поле с Бражко

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
12:34

Что нельзя есть перед сном: названы продукты, которые мешают спать

12:33

Трампу надоело: дипломат оценил, насколько США изменили свою позицию по РФ

12:27

Температура упадет и пройдут грозы: в какие регионы ворвется резкая смена погоды

12:17

Враг накапливает силы для наступления: где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ

Реклама
12:11

Мечта каждой женщины: самые верные мужья по знаку зодиака

11:50

"Были в хорошем настроении": Кети Пэрри и Джастина Трюдо заподозрили в романе

11:45

Помидоры сгниют под корень: что обязательно нужно сделать утром и вечеромВидео

11:40

После Камчатки цунами надвигается на Японию: идет эвакуация, на берег выбросило китовВидео

11:31

Украинцев предупредили об исчезновении известной рыбы: какой вид под угрозой

11:26

Необычная загадка: где 3 различия между девушками, которые моют котов

11:16

Переговоры между Украиной и РФ могут начаться в ближайшие недели - дипломат

11:06

Когда в Украине прекратятся дожди и грозы: дата уже известна

11:05

Россияне волнуются за свои аэродромы и строят укрытия - британская разведкаФото

10:34

Китайский гороскоп на завтра 31 июля: Кроликам - несчастье, Лошадям - трудности

10:33

"Время для неправильных интерпретаций прошло": в США жестко обратились к РФ

Реклама
10:11

Сделали два предупреждения: в США жестко обратились к Китаю

09:51

Мощное землетрясение на Камчатке пронеслось возле базы ядерных подводных лодок РФФото

09:48

"Плохой сценарий": Силы обороны могут попасть в окружение возле двух городов - СМИ

09:45

"Надо в СБУ": Богдана Бенюка хотели убить

09:27

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 июля (обновляется)

09:11

"Ее разрывают": Павел Зибров рассказал о страхах из-за дочери

08:39

Трамп заявил, что украинские беженцы смогут оставаться в США, но есть четкий срок

08:23

Карта Deep State онлайн за 30 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

На Камчатке произошло сильнейшее за 70 лет землетрясение: из-за цунами затопило городаФото

08:06

Кремль давит, чтобы Трамп отказался от своего срока: что хочет успеть Россия

08:00

Будет ли встреча Зеленского и Путина и когда Трамп решительно вступит в переговорымнение

07:49

"Путин не заслуживает дополнительного времени": в США готовят жёсткий удар по РФ

06:50

Ночью в Харькове прогремели взрывы: после ударов "Шахедов" пострадали людиВидео

06:10

РФ готовит массированный удар: сколько накопили БПЛАмнение

05:55

Гороскоп на август 2025 для Овнов: энергия перемен, новое начало и любовь

05:25

Как правильно - "піцца" или "піца": учитель объяснила правило, известное не всемВидео

04:52

Менее 100 лет назад в Украине об Азовском море не слышали: в чем причина

04:30

Жизнь повернется на 180 градусов: 4 знаков зодиака ждут крутые перемены 30 июля

04:05

Гороскоп на завтра 31 июля: Весам - прибыль, Ракам - ссора без причины

04:00

Уже была командиром отделения: на фронте погибла 20-летняя военная

Реклама
03:35

Не только саранча: в Украине появился новый вредитель

03:10

Будет штормить еще минимум три дня: Украина под атакой затяжной магнитной бури

02:30

Кадыров был на грани смерти и неожиданно исчез: СМИ раскрыли детали

02:15

Верховная Рада раскрывает планы: как Украина обеспечит себя новейшим оружием

02:05

Звезда Женского Квартала жестко "разнесла" украинскую актрису из-за Леси Никитюк

01:30

Романтичный чемпион: жена Александра Усика показала нежные кадры с боксером

01:10

Наконец-то трудности позади: ТОП-5 знаков, которым станет легче уже с 30 июля

01:05

Ситуация на фронте осложняется: Генштаб рассказал где враг резко увеличил активность

00:13

Тюрьма 6 лет: в России объявили в международный розыск оперную певицу

00:01

Усик может получить неожиданного соперника: кто претендует на титул

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять