Российские оккупанты мечутся по городу: в Бердянске ночью раздавались взрывы

Вкратце:
- В Бердянске ночью раздавались взрывы
- Вероятно, под ударом оказалась база отдыха, где были оккупанты
В ночь на 30 июня, во временно оккупированном Бердянске раздавались громкие взрывы, которые были слышны даже в соседнем Приморске. Прилет, вероятно, произошел по базе отдыха "Моряк", где находились российские оккупанты. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.
Кроме того, как стало известно из местных Telegram-каналов, российские захватчики перекрыли въезд и выезд на Косу.
Предварительно известно, что попадание произошло по базе отдыха "Моряк" на Бердянской косе, где базировались российские военные.
Сейчас захватчики полностью заблокировали доступ к объекту, поэтому точно оценить масштабы разрушений пока сложно. Однако, судя по тому, как замалчивают ситуацию и как суетятся по городу - последствия есть.
Кроме того, в Инкермане под Севастополем также в эту ночь было неспокойно, там раздался мощный взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале Крымский ветер.
По данным канала, взрыв в районе железной дороги в Инкермане прогремел около 03:20 ночи.
Позже стало известно, что в результате взрыва поражена тяговая электроподстанция железной дороги в микрорайоне Жовтневый.
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Напомним, поздно вечером в понедельник, 28 июля, беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку. Позже руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что логистика россиян методично страдает от Волгограда ранее и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на востоке.
Кроме этого, в начале июля дроны СБУ поразили тыловую базу РФ возле Донецка. В рамках операции были поражены склады боеприпасов РФ.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля Служба безопасности Украины дальнобойными дронами поразила производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал".
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Что такое Бердянск?
Бердянск - город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской громады, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".
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