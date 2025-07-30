Российские оккупанты мечутся по городу: в Бердянске ночью раздавались взрывы

Попадание, вероятно, произошло по базе отдыха "Моряк", где находились российские захватчики.

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В оккупированном Бердянске было этой ночью неспокойно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Вкратце:

В Бердянске ночью раздавались взрывы

Вероятно, под ударом оказалась база отдыха, где были оккупанты

В ночь на 30 июня, во временно оккупированном Бердянске раздавались громкие взрывы, которые были слышны даже в соседнем Приморске. Прилет, вероятно, произошел по базе отдыха "Моряк", где находились российские оккупанты. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

Кроме того, как стало известно из местных Telegram-каналов, российские захватчики перекрыли въезд и выезд на Косу.

видео дня

Предварительно известно, что попадание произошло по базе отдыха "Моряк" на Бердянской косе, где базировались российские военные.

Сейчас захватчики полностью заблокировали доступ к объекту, поэтому точно оценить масштабы разрушений пока сложно. Однако, судя по тому, как замалчивают ситуацию и как суетятся по городу - последствия есть.

Жители оккупированного Бердянска сообщили о громких звуках взрывов / фото: скриншот Бердянской ГВА

Кроме того, в Инкермане под Севастополем также в эту ночь было неспокойно, там раздался мощный взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале Крымский ветер.

По данным канала, взрыв в районе железной дороги в Инкермане прогремел около 03:20 ночи.

Позже стало известно, что в результате взрыва поражена тяговая электроподстанция железной дороги в микрорайоне Жовтневый.

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Напомним, поздно вечером в понедельник, 28 июля, беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку. Позже руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что логистика россиян методично страдает от Волгограда ранее и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на востоке.

Кроме этого, в начале июля дроны СБУ поразили тыловую базу РФ возле Донецка. В рамках операции были поражены склады боеприпасов РФ.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля Служба безопасности Украины дальнобойными дронами поразила производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал".

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Что такое Бердянск? Бердянск - город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской громады, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".

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