В Донецке и Макеевке гремят взрывы: более 150 тыс абонентов остались без света

В СНБО говорят, что логистика россиян страдает от Волгограда и до оккупированного Донецка.

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В Донецке и Макеевке прогремели взрывы / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Целью атаки, вероятно, стал железнодорожный узел в Донецке

Пылает подстанция в окрестностях Макеевки

СНБО: взрывы повлияют на темп российских резервов на востоке

Поздно вечером в понедельник, 28 июля, беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку.

Об этом сообщают ряд Telegram-каналов, добавляя видео, снятое очевидцами.

видео дня

Целью атаки, вероятно, стал железнодорожный узел.

"Часть Донецка без света. В небе десятки БПЛА, предварительно, был атакован железнодорожный узел. Атака продолжается", – говорится в сообщении.

Местные жители пишут в пабликах, что взрывы в Донецке начали раздаваться после 23 часов. Больше всего в Куйбышевском районе, сейчас очевидцы наблюдают там сильный пожар. Также известно, что один из БПЛА атаковал здание в Киевском районе.

Кроме того, пылает подстанция в окрестностях Макеевки (Донецкая область).

Больше 150 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке и Ясиноватой остались без электричества, сообщают оккупационные "власти".

Руководитель ЦПД СНБО лейтенант Андрей Коваленко прокомментировал "хлопок" на временно оккупированной территории. Он отметил, что логистика россиян методично страдает от Волгограда ранее и до временно оккупированного Донецка сегодня. Все это повлияет на темп российских резервов на востоке.

Смотрите видео атаки дронов на Донецк:

Ситуация на оккупированных территориях - что известно

Не так давно гауляйтер временно оккупированного страной-агрессором Россией Донецка Денис Пушилин озвучил планы Путина относительно оккупированных территорий Украины. Он заявил, что РФ не будет восстанавливать большинство населенных пунктов Донецкой области, которые разрушили оккупанты, ведь это "экономически нецелесообразно".

Впоследствии жители Донецка вышли со срочным обращением к Путину. Жителям временно оккупированных территорий надоело постоянное отсутствие воды.

Кроме этого, в начале июля дроны СБУ поразили тыловую базу РФ возле Донецка. В рамках операции были поражены склады боеприпасов РФ.

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