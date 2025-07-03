Дроны СБУ поразили тыловую базу РФ возле Донецка: что удалось уничтожить

Украинские дроны атаковали "жирные" военные цели врага.

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СБУ ослабили тыл врага / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 58 ОМПБр

Что сообщили в СБУ:

В Харцызске гремели взрывы в результате атаки дронов

В рамках операции были поражены склады боеприпасов РФ

2 июля дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии страны-агрессора России во временно оккупированном селе Большое Орехово, что неподалеку Харцызска. Об этом говорится в сообщении в Telegram.

В СБУ отметили, что на складах оккупантов взрывы начали греметь начиная с 22 часов, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и вспыхнул пожар.

видео дня

"Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что системная работа по ослаблению тыловых баз армии РФ продолжается и каждая спецоперация снижает наступательный потенциал врага.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео взрывов в результате атаки дронов СБУ:

Атаки дронов СБУ на объекты РФ - последние новости

Ранее, как писал Главред, СБУ нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Уничтожены три вражеских вертолета и зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Накануне также дроны СБУ ударили по электромеханическому заводу "Купол" в Ижевске - одному из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛа "Гарпия-А1" для армии РФ.

Впоследствии Генштаб сообщил, что украинские военные совершили успешную атаку на стратегически важные объекты в глубине территории России. Поражены нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ и завод "Купол" в Ижевске.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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