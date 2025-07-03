Дроны СБУ поразили тыловую базу РФ возле Донецка: что удалось уничтожить

Что сообщили в СБУ:
- В Харцызске гремели взрывы в результате атаки дронов
- В рамках операции были поражены склады боеприпасов РФ
2 июля дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии страны-агрессора России во временно оккупированном селе Большое Орехово, что неподалеку Харцызска. Об этом говорится в сообщении в Telegram.
В СБУ отметили, что на складах оккупантов взрывы начали греметь начиная с 22 часов, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и вспыхнул пожар.
"Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что системная работа по ослаблению тыловых баз армии РФ продолжается и каждая спецоперация снижает наступательный потенциал врага.
Смотрите видео взрывов в результате атаки дронов СБУ:
Атаки дронов СБУ на объекты РФ - последние новости
Ранее, как писал Главред, СБУ нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Уничтожены три вражеских вертолета и зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
Накануне также дроны СБУ ударили по электромеханическому заводу "Купол" в Ижевске - одному из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛа "Гарпия-А1" для армии РФ.
Впоследствии Генштаб сообщил, что украинские военные совершили успешную атаку на стратегически важные объекты в глубине территории России. Поражены нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ и завод "Купол" в Ижевске.
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Об источнике: СБУ
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