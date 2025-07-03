Протесты, потери и переворот: назван год, когда Путин может выйти из войны в Украине

Кремль может попытаться пересидеть Трампа и попытаться установить пророссийского лидера в Украине политическими средствами.

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Путин не смог достичь своих первоначальных целей в Украине / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, сайт Кремля

Главные тезисы:

У Кремля пока что достаточно денег для вербовки новых солдат

Скоро армия РФ исчерпает свое советское оружие

В России могут начаться протесты

Российский диктатор Владимир Путин не считается с потерями во время войны в Украине. Однако в 2026 году ему, возможно, придется остановиться. В интервью немецкому изданию Der Standard эксперты назвали несколько причин, которые к этому приведут.

Старший научный сотрудник британского политического аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Эмили Феррис считает, что Путин не смог достичь своих первоначальных целей в Украине. На данный момент Россия контролирует пятую часть Украины, но это соотношение почти не изменилось за почти три года.

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"Для Кремля речь идет не о нескольких селах, а об объединении России, Украины и Беларуси. Если Путин откажется от этой цели, он подорвет огромную опору своей собственной системы", - считает Феррис.

Один из самых известных экспертов по России в Великобритании Марк Галеотти считает практически невозможным, что Украина сможет освободить оккупированные территории военным путем. При этом потери в живой силе не играют роли для Путина. Он рассматривает солдат как живое оружие.

"Однако чем больше их погибает в Украине, тем выше затраты на набор и тем больше давление на рынок труда и экономику", — сказал Галеотти.

"Если судить по численности населения (в России примерно в четыре раза больше населения, чем в Украине, - ред.), Путин, вероятно, считает соотношение убитых и раненых победой. Однако если так будет продолжаться, России в конечном итоге придется замедлить свои наступательные действия", - добавил он.

Оба исследователя сходятся во мнении, что ни одна страна в мире не сможет выдержать столь высокие потери в долгосрочной перспективе. Но пока у Кремля достаточно денег для вербовки новых солдат, он может в лучшем случае замедлить агрессию, но не остановить ее.

Эксперты отмечают, что российская экономика не так хрупка, как считалось ранее. Тем не менее давление на нее растет, что рано или поздно может сказаться и на армии Путина.

Кроме того, армия, РФ скорее всего, исчерпает свое советское оружие к следующему году, а новое оборудование стоит дороже.

"Возможно, уже к концу года, но не позднее 2026 года возникнет жесткий выбор "пушки или масло". Стоимость войны для простых людей возрастет. Вопрос в том, в какой момент начнутся протесты", - считает Галеотти.

Есть ли шанс на свержение Путина

Марк Галеотти считает маловероятным свержение Путина и его режима в России.

"Переворот был бы очень трудным. В конце концов, отдельные части аппарата безопасности уже давно наблюдают друг за другом. Каждая из них задавалась бы вопросом, не будет ли восстание более рискованным, чем бездействие", — сказал Галеотти.

Эмили Феррис не уверена, что свержение Путина приведет к окончанию войны РФ в Украине.

"Переворот, скорее всего, будет сопровождаться гражданской войной. В этом случае трудно представить, как война могла бы продолжаться. Но упорядоченный переход, скорее всего, приведет к власти кого-то очень похожего на Путина, создавшего систему, которая воспроизводит сама себя", - сказала она.

Война выгодна Китаю

У страны-агрессора РФ есть союзники, такие как Китай, а также Северная Корея и Иран. Все они, так или иначе, заинтересованы в том, чтобы Путин продолжал воевать.

"Хотя Си Цзиньпин до сих пор выражал сожаление по поводу экономических последствий, с другой стороны, Китай теперь имеет преимущество. Если бы Си попытался сказать Путину, что делать, их отношения, скорее всего, закончились бы довольно быстро", — говорит Феррис.

Галеотти считает, что война России и Украины выгодна Китаю, потому что она отвлекает Запад, а "РФ все больше становится вассалом Китая".

"И в конце концов, возможно, Китай станет мирным посредником, если Запад потерпит неудачу", - считает он.

Есть ли надежда на Трампа?

И Галеотти, и Феррис в настоящее время видят мало места для маневра для президента США.

"Если Путин не видит приближающегося триумфа на поле боя и в то же время чувствует, что экономическая и политическая ситуация может стать для него более сложной через шесть или двенадцать месяцев, то он был бы заинтересован в сделке. Проблема в том, что в настоящее время нет ничего, что указывало бы на это", — сказал Галеотти.

По мнению Феррис, Кремль в настоящее время ждет, какие еще предложения поступят от Белого дома, и в то же время пытается закрепиться.

"В 2026 году я могу представить себе ситуацию, в которой прекращение огня станет привлекательным для России. Тогда они могли бы пересидеть срок Трампа, а затем попытаться установить пророссийского лидера в Украине политическими средствами", - сказала эксперт.

До тех пор Феррис не видит ни одного сценария, при котором Путин мог бы согласиться на прекращение войны.

"И Россия, и Украина рассматривают войну как экзистенциальную — с той разницей, что Украина на самом деле борется за свое выживание", - добавила сотрудник RUSI.

Война России и Украины - последние новости

Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины. В Белом доме подтвердили эту информацию.

Тем временем временем президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин впервые с 2022 года провели телефонный разговор. По итогам разговора Макрон рассказал Зеленскому, что Путина относительно завершения войны остается неизменной - он до сих пор не готов к перемирию.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко, комментируя отказ руководства РФ от идеи США о прекращении огня отметил, что в дальнейшем остаются лишь два варианта развития событий.

Тем временем оккупационная армия РФ активизировала наступления на двух фронтах в Украине. Москва стремится максимально расширить свои территориальные приобретения, прежде чем серьезно рассматривать полное прекращение огня. В центре российского внимания — стратегически важный город Покровск в Донецкой области и северо-восток Сумщины.

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Об источнике: Der Standard Der Standard – одна из двух наиболее читаемых газет в Австрии. Издание было основано в 1988 году и сразу же провозгласило себя "австрийской New York Times". Ежедневая газета Der Standard позиционирует себя как политически независимое, либеральное издание. В общественном сознании воспринимается скорее как газета леволиберального толка. Сайт Der Standard имеет широкий охват аудитории и на фоне остальных австрийских СМИ нередко выступает в качестве первопроходца в онлайн-формате, в особенности это касается стратегий привлечения пользователей, отмечает Еurotopics.

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