США приостановили поставки важного оружия Киеву: в Белом доме сделали заявление

Штаты опасаются, что их собственные запасы истощены.

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​Пит Хегсет приостановил военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот

Вы узнаете:

Почему Пентагон приостановил помощь Украине

Когда будут возобновлены поставки

Министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить отправку партии ракет и боеприпасов в Украину на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США. В Белом доме подтвердили эту информацию.

"Это решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран", - цитирует NBC пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

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Отмечается, что Пентагон не ответил на запрос о комментарии.

Журналисты пишут со ссылкой на свои источники, что Хегсет отдал распоряжение об приостановить помощь спустя несколько недель после того, как опубликовал меморандум с требованием провести проверку запасов боеприпасов США, которые были истощены после многих лет поставок Соединенными Штатами оружия в Украину, а также почти двух лет военных операций на Ближнем Востоке, когда Соединенные Штаты боролись с повстанцами-хуситами в Йемене и защищали Израиль и его союзников от Ирана.

По словам двух чиновников министерства обороны и двух представителей Конгресса, поставки боеприпасов и другого оружия могут быть приостановлены до завершения оценки. Если выяснится, что боеприпасов не хватает или они необходимы в других частях мира, их поставки могут задержать на еще больший срок.

Какое оружие не получит Украина:

десятки перехватчиков Patriot;

тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;

более 100 ракет Hellfire;

более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS;

десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов.

Военная помощь США Украине / Инфографика Главред

Военная помощь США Украине - последние новости

Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты Америки будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что Украина может почувствовать нехватку оружия на фронте уже летом этого года. Но благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки продлятся до 2026 года.

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