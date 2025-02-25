Все благодаря Байдену: Украина будет получать оружие от США до 2026 года

Администрация Байдена отправила оружие из своих арсеналов Украине.

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Поставки оружия из США / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, facebook/joebiden

Кратко:

Поставки оружия из США продлятся до 2026 года

Байден прилагал усилия, чтобы обеспечить Украину всем необходимым

Он подписал контракты с оборонными компаниями США

Украина может почувствовать нехватку оружия на фронте уже летом этого года. Но благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки продлятся до 2026 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал предоставление многомиллиардной помощи Украине. Поэтому перед тем, как покинуть Белый дом, Джо Байден прилагал усилия, чтобы обеспечить Украину всем необходимым на максимально долгий срок.

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В частности, администрация Байдена отправила оружие из своих арсеналов и подписала контракты с оборонными компаниями Штатов на закупку боеприпасов, ПВО, транспортных средств и других необходимых вещей на поле боя в Украине.

В WSJ подчеркивают, что согласно условиям контрактов, эти поставки продлятся до 2026 года.

"Это было сделано в поддержку того, что мы понимали стратегию новой администрации: вести переговоры с позиции силы и показать Путину, что украинцы могут продолжать бороться", - отметила экс-сотрудница Пентагона Селеста Валландер, которая занимала должность помощника министра обороны США в администрации Байдена.

Помощь США / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, накануне распространялась информация о том, что США приостановили продажу Украине оружия. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что военная помощь для Украины не отменена, но новых пакетов не объявлено.

В то же время, американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина получила от США военную помощь на сумму 67 миллиардов долларов и еще 31,5 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки.

Кроме того, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта с масштабной помощью для Украины пока "нет аппетита". При этом он считает, что войну России против Украины нужно довести до конца.

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