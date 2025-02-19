Расходы на оборону и помощь США: Зеленский сделал громкое заявление

Главное из заявления президента:
- США предоставили Украине оружия на 67 млрд долларов
- У одного из украинских городов нет ракет для Patriot
- Кэллог должен пообщался с украинскими гражданскими и военными
Украина за три года войны потратила 320 млрд долларов на вооружение. Из этой суммы США предоставили оружия на 67 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.
"США дали нам около $67 млрд оружием и $31 млрд программами в бюджет. Это точно не стоило $500 млрд, это не серьезный разговор", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, война обошлась Украине в $320 миллиардов, из которых $120 миллиардов заплатили украинцы, а еще $200 миллиардов - США и Европа.
Президент также добавил, что США хотели 50% того, что прописано в документе о редкоземельных металлах.
"Но там нет ни одного слова о гарантиях безопасности. Там нет ничего четкого. Я не могу продавать государство", - подчеркнул президент.
Финансирование ВСУ
Зеленский также сообщил, что начал переговоры с европейскими лидерами по финансированию ВСУ.
"Я верю, что они будут готовы финансировать Вооруженные силы Украины, если США этого не сделают", - подчеркнул он.
Президент также добавил, что у одного из украинских городов нет ракет для Patriot: "Бывает, в 5 утра звонит командующий и говорит: идет 8 целей, но у нас нет ракет ПВО".
Поездка Кэллога на фронт
Кроме того, Владимир Зеленский хочет, чтобы спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог пообщался с украинскими гражданскими и военными, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит в Украине.
"Для меня важно, чтобы Келлог просто походил по Киеву и другим городам, чтобы он пообщался с людьми: доверяют ли они своему президенту. Что думают о Путине, о Трампе после его заявлений. Мы не хотим водить его куда-то. Пусть выберет самостоятельно", - сказал он.
После этого, президент подчеркнул, он готов поехать с Келлогом на фронт.
"И мы поедем. Там пусть пообщается с военными. Готовы ли военные срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать оккупантам и не иметь гарантий безопасности? Пусть их спросит. Для меня это задача, чтобы господин Келлог получил информацию сам, если будет возможность, время и желание", - добавил глава государства.
Визит Кэллога в Украину - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в среду, 19 февраля, спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале в столице Украины его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Кэллог заявил, что этот визит будет "продолжением важной работы". По его словам, это шанс провести хорошие потенциальные переговоры.
Ранее Зеленский говорил, что он вместе с Келлогом отправится к главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому и к командующим нескольких бригад. Также он предположил, что представитель Трампа может встретиться с представителями Минобороны Украины и с украинскими разведчиками.
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Кто такой Кит Кэллог?
Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
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