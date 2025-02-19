Расходы на оборону и помощь США: Зеленский сделал громкое заявление

Зеленский начал переговоры с европейскими лидерами по финансированию ВСУ.

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Зеленский рассказал о помощи США / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Главное из заявления президента:

США предоставили Украине оружия на 67 млрд долларов

У одного из украинских городов нет ракет для Patriot

Кэллог должен пообщался с украинскими гражданскими и военными

Украина за три года войны потратила 320 млрд долларов на вооружение. Из этой суммы США предоставили оружия на 67 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"США дали нам около $67 млрд оружием и $31 млрд программами в бюджет. Это точно не стоило $500 млрд, это не серьезный разговор", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, война обошлась Украине в $320 миллиардов, из которых $120 миллиардов заплатили украинцы, а еще $200 миллиардов - США и Европа.

Президент также добавил, что США хотели 50% того, что прописано в документе о редкоземельных металлах.

"Но там нет ни одного слова о гарантиях безопасности. Там нет ничего четкого. Я не могу продавать государство", - подчеркнул президент.

Редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Финансирование ВСУ

Зеленский также сообщил, что начал переговоры с европейскими лидерами по финансированию ВСУ.

"Я верю, что они будут готовы финансировать Вооруженные силы Украины, если США этого не сделают", - подчеркнул он.

Президент также добавил, что у одного из украинских городов нет ракет для Patriot: "Бывает, в 5 утра звонит командующий и говорит: идет 8 целей, но у нас нет ракет ПВО".

Поездка Кэллога на фронт

Кроме того, Владимир Зеленский хочет, чтобы спецпосланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог пообщался с украинскими гражданскими и военными, чтобы собственными глазами увидеть, что происходит в Украине.

"Для меня важно, чтобы Келлог просто походил по Киеву и другим городам, чтобы он пообщался с людьми: доверяют ли они своему президенту. Что думают о Путине, о Трампе после его заявлений. Мы не хотим водить его куда-то. Пусть выберет самостоятельно", - сказал он.

После этого, президент подчеркнул, он готов поехать с Келлогом на фронт.

"И мы поедем. Там пусть пообщается с военными. Готовы ли военные срочно голосовать, чтобы пойти домой, все отдать оккупантам и не иметь гарантий безопасности? Пусть их спросит. Для меня это задача, чтобы господин Келлог получил информацию сам, если будет возможность, время и желание", - добавил глава государства.

Визит Кэллога в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в среду, 19 февраля, спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале в столице Украины его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Кэллог заявил, что этот визит будет "продолжением важной работы". По его словам, это шанс провести хорошие потенциальные переговоры.

Ранее Зеленский говорил, что он вместе с Келлогом отправится к главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому и к командующим нескольких бригад. Также он предположил, что представитель Трампа может встретиться с представителями Минобороны Украины и с украинскими разведчиками.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

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