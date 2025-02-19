Закончить войну до Пасхи: полковник спецназа оценил шансы

Ни Украина, ни Россия не считают свою победу вероятной, считает Лиам Коллинз.

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​Лиам Коллинз оценил шансы на завершение войны / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, defensenews.com, МИД РФ

Главные тезисы:

Ни Украина, ни РФ не хотят продолжать дорогостоящую войну

Киев не захочет заключать соглашение, если потеряет до 20% своей территории

Война обходится очень дорого для обеих сторон — и для Киева, и для Москвы. Этот факт работает в пользу прекращения огня. Об этом заявил старший научный сотрудник New America, бывший карьерный офицер спецназа доктор Лиам Коллинз, комментируя информацию, которая появилась в СМИ, о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует остановить огонь в Украине к Пасхе (20 апреля).

По его словам, ни Украина, ни Россия не считают свою победу вероятной, поэтому ни одна сторона не желает продолжать дорогостоящую войну, пишет ТСН.

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"Кроме того, США активно продвигают режим прекращения огня, что увеличивает его вероятность", - считает Коллинз.

В то же время есть и то, что работает против прекращения огня.

"Обе стороны должны верить, что прекращение огня приведет к устойчивому соглашению", — подчеркнул полковник.

По его мнению, РФ не заинтересована в том, чтобы уйти, "не сохранив за собой значительную часть территории, которую она сейчас оккупирует".

"Украина не захочет заключать соглашение, если считает, что потеряет до 20% своей территории (которую сейчас оккупирует Россия). Кроме того, Украина не хочет заходить ни в одно соглашение без определенных гарантий безопасности, поскольку существует оправданный страх, что Россия снова вторгнется через несколько лет", — добавил Коллинз.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.

Американская переговорная группа во время встречи в Саудовской Аравии передала российской стороне несколько ключевых принципов по прекращению войны, однако представители США воздержались от комментариев относительно будущих границ Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что войну в Украине можно было бы закончить еще несколько лет назад без особых навыков.

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Кто такой Лиам Коллинз Лиам Коллинз — директор Института современной войны и профессор кафедры военного обучения Военной академии США (USMA) в Вест-Пойнте, а также приглашенный доцент Принстонского университета, передает Defense News. Ранее он занимал должность директора Центра по борьбе с терроризмом в Вест-Пойнте. Является автором книги "Документы Абботтабада: меры безопасности бен Ладена" и соавтором книги "Письма из Абботтабада: бен Ладен в стороне?". В обеих работах изучались 17 рассекреченных документов, захваченных во время рейда в Абботтабаде и переданных ЦБТ. Полковник Коллинз — кадровый офицер спецназа, служивший в различных спецоперациях. Преподавал курсы по мятежам и противоповстанческим действиям, внутренней безопасности и обороне, терроризму и борьбе с терроризмом, внутренним конфликтам, международным отношениям, американской политике, методам исследования, военным инновациям, сравнительной оборонной политике и офицерскому делу. Имеет степень бакалавра наук по аэрокосмической технике, полученную в Военной академии США (1992 г.), степень магистра по связям с общественностью и докторскую степень, полученную в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона Принстонского университета, а также является избранным пожизненным членом Совета по международным отношениям.

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