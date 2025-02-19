Войны можно было закончить несколько дней назад: Трамп выдал циничное заявление по Украине

В то же время Трамп добавил, что россияне не хотят уничтожать Киев, а если бы хотели, то сделали бы это.

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Закончить войну можно было бы несколько лет назад / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, x.com/WhiteHouse

Что говорит Трамп:

Войну в Украине можно было завершить несколько лет назад

РФ не хочет уничтожать Киев

Президент США Дональд Трамп заявил, что войну в Украине можно было бы закончить еще несколько лет назад без особых навыков. Об этом он сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Таким образом он высказался относительно разочарования украинцев позицией США.

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"Я смотрю, как люди гибнут. Таких цифр не было со второй мировой войны. Даже если бы этим занялся человек, который не имеет переговорных навыков, это могло бы быть решено еще несколько лет назад", - сказал он.

В то же время Трамп добавил, что россияне не хотят уничтожать Киев, а если бы хотели, то сделали бы это.

"Города разрушены. С Киевом это не сделали, потому что, видимо, экономят ракеты. Но если бы хотели, то это было бы не 20% страны, а 100%", - сказал Трамп.

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии - последние новости

Напомним, в столице Саудовской Аравии 18 февраля состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии состоятся без участия Украины, но государство никогда не примет ультиматумы РФ. Он напомнил, что в начале вторжения Россия выдвигала требования о сокращении ВСУ, признании оккупации и установлении пророссийского правительства, но Украина не уступила.

Как сообщал Главред, в Турции 18 февраля Зеленский подчеркнул, что решения по завершению войны не могут приниматься без Украины. Визит украинской делегации в Эр-Рияд перенесли на 10 марта.

В то же время Эрдоган заявил, что Турция готова снова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

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