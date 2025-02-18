"Идти на ультиматумы РФ не собираюсь": Зеленский - о переговорах между РФ и США

Что сказал Зеленский:
- Идут переговоры об Украине без Украины
- Никаких договоренностей с русскими не было
Переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии происходят об Украине без нашего участия, Украинское государство никогда не пойдет на ультиматумы России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с общиной в Анкаре, пишет Интерфакс-Украина.
Он пояснил, что, когда в начале полномасштабного вторжения началась помощь в разных объемах Украине от разных стран, РФ поставила ультиматум в этот момент, в частности, уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территорий Украины территориями России, а также россияне хотели поставить в Украине пророссийское руководство государства, "чтобы оно полностью было в вертикали Путина".
"И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что "никаких договоренностей ни во время оккупации Киевской области русскими, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси, никаких договоренностей во время встречи в Турции у нас с русскими не было".
"Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь", - подчеркнул Зеленский.
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Как писал Главред, во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, завершились переговоры представителей США и России. Переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов. Обе делегации договорились продвигать двусторонние отношения.
Недавно госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американский президент Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня - он стремится к полному завершению войны в Украине. Однако достичь этого будет трудно, это должно происходить поэтапно. Рубио предположил, что завершение войны может начаться с прекращения огня.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Мюнхенской конференции заявил, что у Украины есть возможность достичь мира в текущем году. Киев работает над этим.
Украина выступает за установление мира, основанное на предоставлении Киеву гарантий безопасности, но территориальная целостность страны не обсуждается. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре.
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