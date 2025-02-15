Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти

Общий подход это очень важно и для Украины, и для всех европейских партнеров, считает Зеленский.

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Когда закончится война в Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Главные тезисы Зеленского:

Как можно закончить войну в 2025 году

Украина будет готовить собственные гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 заявил, что достичь мира в этом году возможно. Киев работает над этим.

"Мы хотим мира, работаем над этим, будем готовить гарантии безопасности такими, какими мы их видим. Поделимся ими с США, надеюсь, что они также поделятся своим видением. Общий подход это очень важно и для нас, и для всех европейских партнеров - для ЕС и Великобритании", - сказал он во время своего выступления. видео дня

Поэтому, по словам президента, "очень важно" подготовить "все эти вещи" в течение следующих месяцев, чтобы поделиться ими с Дональдом Трампом.

"Чтобы найти время на наши совместные встречи, разработать совместный план, выложить его на стол перед Путиным и сделать все, из тех вещей, о которых говорит президент Трамп, что он их может делать - продолжать санкции, оказывать давление, любым образом как хочет. А после этого закончить войну в 2025 году, достичь мира, такая цель, такой наш план", - констатировал Зеленский.

Что известно о Мюнхенской конференции / Инфографика: Главред

Мюнхенская конференция 2025 - тезисы Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский анонсировал визит в ОАЭ и раскрыл, будут ли переговоры с РФ и США. Однако встреч с россиянами и американской стороной там не будет, подчеркнул президент Украины и добавил, что это официальный визит в Эмираты с женой.

Также Зеленский сказал, на какое соглашение не согласится Украина. Украина никогда не будет соглашаться на мирные соглашения, заключенные без ее участия. В случае заключения соглашения без Украины и Европы "проиграют все". Он отметил, что Путин сейчас пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы.

Известно, что Владимир Зеленский отказался от соглашения с США относительно полезных копали. Согласно договору, во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на нее отказом.

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