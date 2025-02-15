Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти

Юлия Закрепа
15 февраля 2025, 14:30обновлено 15 февраля, 15:12
363
Общий подход это очень важно и для Украины, и для всех европейских партнеров, считает Зеленский.
Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти
Когда закончится война в Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Главные тезисы Зеленского:

  • Как можно закончить войну в 2025 году
  • Украина будет готовить собственные гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 заявил, что достичь мира в этом году возможно. Киев работает над этим.

"Мы хотим мира, работаем над этим, будем готовить гарантии безопасности такими, какими мы их видим. Поделимся ими с США, надеюсь, что они также поделятся своим видением. Общий подход это очень важно и для нас, и для всех европейских партнеров - для ЕС и Великобритании", - сказал он во время своего выступления.

видео дня

Поэтому, по словам президента, "очень важно" подготовить "все эти вещи" в течение следующих месяцев, чтобы поделиться ими с Дональдом Трампом.

"Чтобы найти время на наши совместные встречи, разработать совместный план, выложить его на стол перед Путиным и сделать все, из тех вещей, о которых говорит президент Трамп, что он их может делать - продолжать санкции, оказывать давление, любым образом как хочет. А после этого закончить войну в 2025 году, достичь мира, такая цель, такой наш план", - констатировал Зеленский.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
Что известно о Мюнхенской конференции / Инфографика: Главред

Мюнхенская конференция 2025 - тезисы Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский анонсировал визит в ОАЭ и раскрыл, будут ли переговоры с РФ и США. Однако встреч с россиянами и американской стороной там не будет, подчеркнул президент Украины и добавил, что это официальный визит в Эмираты с женой.

Также Зеленский сказал, на какое соглашение не согласится Украина. Украина никогда не будет соглашаться на мирные соглашения, заключенные без ее участия. В случае заключения соглашения без Украины и Европы "проиграют все". Он отметил, что Путин сейчас пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы.

Известно, что Владимир Зеленский отказался от соглашения с США относительно полезных копали. Согласно договору, во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на нее отказом.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Владимир Зеленский мирные переговоры с Россией Мюнхенская конференция 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

16:13Украина
Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти

Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти

14:30Украина
Завершение войны в 2025-м и новые угрозы от РФ: основные заявления Зеленского в Мюнхене

Завершение войны в 2025-м и новые угрозы от РФ: основные заявления Зеленского в Мюнхене

14:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сладкая парочка: Налчаджиоглу и Билык вместе провели День влюбленных

Сладкая парочка: Налчаджиоглу и Билык вместе провели День влюбленных

Гороскоп на завтра 16 февраля: Скорпионам - отличный день, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 16 февраля: Скорпионам - отличный день, Водолеям - неожиданность

Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

Последние новости

16:23

Чем отличаются 2 девушки с котом: лишь гений найдет отличительные детали за 21 секунду

16:13

На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

15:48

88-летнего Папу Римского положили в больницу: какие прогнозы дают врачи

15:13

"Ни мира, ни войны": тревожный прогноз насчет переговоров Трампа с ПутинымВидео

14:46

Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корнейВидео

Глаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в МюнхенеГлаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в Мюнхене
14:45

Облегчает жизнь и стирку: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

14:30

Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти

14:25

Завершение войны в 2025-м и новые угрозы от РФ: основные заявления Зеленского в МюнхенеВидео

13:55

Сэкономят деньги и украсят сад: какие многолетники вырастить в марте из семян

Реклама
13:51

"50 кг взрывчатки" на ЧАЭС: раскрыта правда об атаке РФ по станции

13:40

Европа объединится и начнет давить на Трампа: эксперт дал прогноз на события в Украине

13:00

Пономарев показал взрослого сына и поздравил его с днем рождения

12:45

"Проиграют все": Зеленский сказал, на какое соглашение не согласится Украина

12:15

Цена неожиданно обвалилась на 12%: в Украине массово распродают популярный фрукт

12:12

"РФ не планирует завершать войну": Зеленский сделал громкое заявление в Мюнхене

12:00

Большая сделка Трампа по завершению войны в Украине маловероятна, война будет продолжаться во время переговоров - Кулик

11:58

Что нужно делать каждый день на Масленицу - традиции и запреты

11:50

Размещение войск США в Украине: у Трампа готовы, но выдвинули важное условие

11:29

"Это не наша семья": дочь Заворотнюк вызверилась на новую женщину Чернышова

11:18

Где 2 отличия между картинками: только самый внимательный найдет их за 5 секунд

Реклама
11:06

День ангела 15 февраля: кто сегодня именинник и как поздравить

10:51

Китайский гороскоп на завтра 16 февраля: Крысам - проблемы, Быкам - разочарования

10:41

Нокаут в четвертом раунде: украинский боксер потерпел поражение впервые в карьере

10:10

Оккупанты ночью запустили по Украине 70 дронов: сколько удалось сбить

10:00

Неплях показала квартиру за 14 млн и ультра люксовый ремонт: подарок мужчины

09:56

Как вырастить кофейное дерево дома и где взять семена

09:29

Такого в РФ не было давно: дрон влетел в дом, атаковано предприятие и НПЗ

09:11

В Кремле серьезно испугались после разговора Трампа и Путина: в ISW назвали причину

08:10

Украинская слабость Трампамнение

07:58

У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США: Зеленский сделал заявление

06:10

Украину никто сдать не можетмнение

05:33

Гороскоп на завтра 16 февраля: Скорпионам - отличный день, Водолеям - неожиданность

05:00

Какой сегодня праздник 15 февраля 2025 года: почему запрещено брать и давать в долг

04:35

Что означает выражение "козиритися за шинквасом": мало кто знает объяснениеВидео

03:30

"Светит" большой штраф: где водителям запрещено громко закрывать двери авто

03:00

Меган Маркл сделала странное признание принцу Гарри

02:20

Умеет ли кот смеяться: ТОП-5 признаков, что животное в хорошем настроении

01:31

Могут перегибать: 5 самых жадных знаков зодиака

01:30

Техника и боеприпасы для ВСУ по ленд-лизу: генерал о сценарии помощи СШАВидео

00:41

Когда состоится встреча Зеленского и Путина - Ермак навал условие

Реклама
00:24

F-16 сбили из-за "осторожности США": в WSJ назвали возможную причину катастрофы

14 февраля, пятница
23:27

Украину атаковала мощная магнитная буря: когда она закончится

23:20

Как быстро приготовить идеальные блины: женщина раскрыла секретный ингредиент

23:15

Потери РФ в Курской области стремительно растут: Сырский раскрыл новые данные

23:11

Зеленский отказался от сделки с США по полезным ископаемым - СМИ

22:25

Соломия Витвицкая выходит замуж - бойфренд-военный сделал ей предложение

22:07

Нужно сжечь всего один предмет: как защитить себя от негатива 15 февраля

21:56

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

21:45

Как на самом деле изготавливают деревянные ложки: люди удивлены таким методомВидео

21:45

Тоня Матвиенко впервые призналась, почему обращалась к маме на "вы"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять