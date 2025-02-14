Трамп дал шанс на мир, но переговоры может вести только Зеленский – Макрон

Владимир Зеленский должен сам обсудить территориальные вопросы и вопросы суверенитета, считает президент Франции.

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Эммануэль Макрон прокомментировал перспективы переговоров о мире / Коллаж: Главред, фото: Скриншот видео facebook.com/zelenskyy.official, УНИАН

Главное из заявлений Макрона:

Возвращение Трампа в Белый дом стало "электрошоком"

Только Зеленский может вести переговоры от имени Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение Дональда Трампа в Белый дом "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить собственное будущее, а также будущее Украины.

По его мнению, Европе необходимо "нарастить мышцы" в обороне и экономике, пишет Financial Times.

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По словам Макрона, Трамп создал "окно возможностей" для прекращения войны путем переговоров, где "каждый должен сыграть свою роль".

Теперь, отметил Макрон, Зеленский должен сам обсудить территориальные вопросы и вопросы суверенитета.

Президент Франции настаивает, что только Зеленский может вести переговоры от имени Украины, предупредив, что разрешение на "мир, который является капитуляцией", будет "плохой новостью для всех", в частности для США.

Макрон считает, что единственный вопрос на данном этапе заключается в том, действительно ли диктатор Путин "устойчиво и достоверно желает согласиться на прекращение огня на этой основе". После этого именно "украинцы должны вести переговоры с Россией".

"Мы все должны оставаться коллективно бдительными", - отметил он.

Макрон считает, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал, чтобы действовать даже без привлечения США.

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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