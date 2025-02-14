Трамп дал шанс на мир, но переговоры может вести только Зеленский – Макрон

Главное из заявлений Макрона:
- Возвращение Трампа в Белый дом стало "электрошоком"
- Только Зеленский может вести переговоры от имени Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение Дональда Трампа в Белый дом "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить собственное будущее, а также будущее Украины.
По его мнению, Европе необходимо "нарастить мышцы" в обороне и экономике, пишет Financial Times.
По словам Макрона, Трамп создал "окно возможностей" для прекращения войны путем переговоров, где "каждый должен сыграть свою роль".
Теперь, отметил Макрон, Зеленский должен сам обсудить территориальные вопросы и вопросы суверенитета.
Президент Франции настаивает, что только Зеленский может вести переговоры от имени Украины, предупредив, что разрешение на "мир, который является капитуляцией", будет "плохой новостью для всех", в частности для США.
Макрон считает, что единственный вопрос на данном этапе заключается в том, действительно ли диктатор Путин "устойчиво и достоверно желает согласиться на прекращение огня на этой основе". После этого именно "украинцы должны вести переговоры с Россией".
"Мы все должны оставаться коллективно бдительными", - отметил он.
Макрон считает, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал, чтобы действовать даже без привлечения США.
Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.
Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.
Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.
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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.
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