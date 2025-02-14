Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры: в США выдвинули требование

И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

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Зеленский и Путин должны провести переговоры / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Президенты Украины и РФ должны провести прямые переговоры

Обе стороны должны быть готовы к уступкам

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны провести прямые переговоры. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Келлога, Путину придется забыть о своей отговорке о том, что Зеленский "нелегитимен".

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"Но это не работает. Они (Зеленский и Путин, – ред.) должны (провести прямые переговоры, – ред.). И обе стороны должны от чего-то отказаться", – сказал спецпредставитель президента США.

При этом Келлог уверил, что новый глава США не собрался договариваться со страной-агрессором за спиной Украины.

"Для нас понятно, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", – отметил он.

Переговоры Зеленского и Путина

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что он готов вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

9 февраля Зеленский подчеркнул, что он был бы готов к любому формату переговоров с РФ, если бы получил четкое понимание, что США и Европа не оставят Украину.

В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом 12 февраля Владимир Зеленский заявил, что Путин только делает вид готовности к "мирным переговорам".

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, Америки и страны-агрессора России. Она якобы должна состояться на следующей неделе в Саудовской Аравии. Участие в ней, по словам Трампа, примут высокопоставленные должностные лица трех стран.

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