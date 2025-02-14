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Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры: в США выдвинули требование

Анна Ярославская
14 февраля 2025, 10:58
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И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.
Владимир Зеленски, путин
Зеленский и Путин должны провести переговоры / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Президенты Украины и РФ должны провести прямые переговоры
  • Обе стороны должны быть готовы к уступкам

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны провести прямые переговоры. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Келлога, Путину придется забыть о своей отговорке о том, что Зеленский "нелегитимен".

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"Но это не работает. Они (Зеленский и Путин, – ред.) должны (провести прямые переговоры, – ред.). И обе стороны должны от чего-то отказаться", – сказал спецпредставитель президента США.

При этом Келлог уверил, что новый глава США не собрался договариваться со страной-агрессором за спиной Украины.

"Для нас понятно, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", – отметил он.

Переговоры Зеленского и Путина

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что он готов вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

9 февраля Зеленский подчеркнул, что он был бы готов к любому формату переговоров с РФ, если бы получил четкое понимание, что США и Европа не оставят Украину.

В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом 12 февраля Владимир Зеленский заявил, что Путин только делает вид готовности к "мирным переговорам".

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, Америки и страны-агрессора России. Она якобы должна состояться на следующей неделе в Саудовской Аравии. Участие в ней, по словам Трампа, примут высокопоставленные должностные лица трех стран.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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