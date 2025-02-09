Зеленский предположил, при каких условиях будет вести с Путиным переговоры

Переговоры Украины с РФ возможны, однако Европа и США должны предоставить нам гарантии безопасности.

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Зеленский готов к переговорам с РФ, но есть условия / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

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Зеленский готов вести переговоры с РФ, если США и Европа не оставят Украину

Президент Украины против замораживания войны по линии фронта

Президент Владимир Зеленский сказал, что готов начать переговоры с Россией о завершении полномасштабной войны в Украине при определенных условиях. Соответствующее заявление он сделал в интервью для британского вещателя ITV News.

Зеленский подчеркнул, что он был бы готов к любому формату переговоров со страной-агрессором РФ, если бы получил четкое понимание, что США и Европа не оставят Украину.

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"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и они нас будут поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров", - подчеркнул президент Украины.

При этом Зеленский отверг возможности замораживания войны по линии фронта.

Он считает, что из-за замораживания боевых действий пострадает еще несколько украинских городов, которые будут перерезаны фронтом

"Будет опасно даже после войны. Когда я в 2019 году стал президентом, то приезжал и видел эту контактную линию на востоке нашей страны. Там жизни не было", - подчеркнул глава страны.

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Как писал Главред, военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что будущие переговоры Украины и агрессора России могут закончиться в конце 2025 года. К тому моменту позиции на фронте будут уже другими. Сейчас россияне медленно, но продвигаются, поэтому будут выдвигать максимальные требования в виде сохранения контроля над оккупированными территориями.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми не считает, что до мирных переговоров остались недели. По его словам, лидер РФ Владимир Путин не стремится к переговорам, поэтому война на истощение, вероятно, продлится еще несколько месяцев.

Кроме того, по мнению спикера МИД Георгия Тихого, пока рано говорить о месте проведения переговоров по завершению войны. Он отметил, что следует дождаться украинско-американских контактов, на которых будет больше деталей по этому вопросу. Тихий добавил, что на потенциальных переговорах о прекращении войны важно, чтобы Украина, США и Европа выступали вместе.

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Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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