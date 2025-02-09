"Поставить Путина на колени": экс-советник НАТО раскрыл путь завершения войны

Для приближения переломного момента Западу нужно применить тактику, которая помогла победить СССР, считает Ян Бжезинский.

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Назван метод давления на Владимира Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ

Что известно:

Цель в том, чтобы Путину пришлось сосредоточиться на проблемах внутри РФ

Западу нужно применить тактику, которая помогла победить СССР

У Запада есть возможность уничтожить российского диктатора Владимира Путина или заставить его сесть за стол переговоров, заявил экс-заместитель помощника министра обороны США по Европе и политике НАТО, эксперт по внешней политике и военным вопросам, Ян Бжезинский.

Как подчеркнул он в интервью The Sun, Москву можно сокрушить при условии, если Запад полностью использует свое экономическое и военное доминирование, вместо того чтобы искать урегулирование путем переговоров.

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"Я считаю, что россияне будут продолжать войну и иметь возможность продвигаться вперед довольно долго. Я действительно считаю, что Россию можно победить в этой войне. И это не значит, что нужно бежать в Россию и просить о соглашении, чтобы закончить войну. Нужно вникнуть в советский менталитет", — пояснил он.

Он также уверен, что для приближения переломного момента Западу нужно применить ту самую тактику, которая помогла победить СССР – усиление военной поддержки Украины, усиление экономического давления на РФ и запуск агрессивной информационной кампании, направленной на политическую элиту РФ.

Эксперт убежден, что главная цель состоит в том, чтобы Путину пришлось сосредоточиться на проблемах внутри России. Он уверен, что это вынудит российского президента отказаться от своих экспансионистских амбиций.

"История повторяется, так что только возвращение к тактике Холодной войны может окончательно поставить Путина на колени", — заявил эксперт.

По его мнению, Западу еще предстоит нанести настоящий удар по российской экономике. Мы можем это сделать. Он должен включать более агрессивный подход, в том числе перекрытие доступа к западным финансовым системам и сокращение энергетических доходов РФ. Более того, Западу следует подорвать авторитет Путина внутри России.

Даже в случае подписания мирного соглашения, крепкий мир между Россией и Украиной вряд ли сохранится на протяжении многих поколений, отметил эксперт. Он подчеркнул, что жестокость российского вторжения нанесла слишком глубокие раны, чтобы залечить их в ближайшем будущем.

Переговоры о прекращении войны - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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