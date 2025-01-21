Когда будут переговоры делегации Украины с командой Трампа: нардеп назвал сроки

Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

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Стало известно, когда будут переговоры делегации Украины с командой Трампа/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, УНИАН

Кратко:

Арахамия сказал, когда будут переговоры делегации Украины с представителями Трампа

Такие переговоры могут быть в начале февраля во время "Украинской недели" в Вашингтоне

Команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может встретиться для переговоров с украинской делегацией в начале февраля в тот период, когда в Вашингтоне начнется "Украинская неделя".

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона. Он отметил, что в этот период времени будут происходить основные переговоры с новой командой Трампа.

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"В начале февраля будет "Украинская неделя" в Вашингтоне. Я думаю, что там, на самом деле, будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем", - сказал Арахамия.

Напомним, с 3 по 8 февраля 2025 года в Вашингтоне состоится ежегодный Ukrainian Week - неделя, которая посвящена укреплению сотрудничества между Украиной и США. Во время мероприятия будут происходить встречи, круглые столы и форумы, на которых представители обеих стран будут обсуждать важные вопросы партнерства.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Какие заявления делал Трамп после инаугурации - последние новости

Как ранее сообщал Главред, после инаугурации Трамп сделал важное заявление о войне в Украине. Президент США заявил о планах встретиться с российским диктатором Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены.

Также ранее сообщалось, что Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне - Зеленский готов к сделке. Дональд Трамп сообщил, что президент Украины сказал ему, что хочет заключить мирное соглашение.

Напомним, стало известно, прекратится ли помощь Украине от США - в СНБО сделали заявление после указа Трампа. Руководитель ЦПД Совета нацбезопасности и обороны объяснил, заденет ли Украину указ Трампа о прекращении помощи от США другим странам на три месяца.

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