Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне: Зеленский готов к соглашению

Дональд Трамп сообщил, что президент Украины сказал ему, что хочет заключить мирное соглашение.

https://glavred.info/ukraine/tramp-zayaviv-pro-kilkist-zagiblih-biyciv-zsu-na-viyni-zelenskiy-gotoviy-do-ugodi-10632605.html Ссылка скопирована

Трамп заявил о потерях Украины на войне / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот: видео

Ключевые тезисы Трампа:

Сколько продлится война в Украине, которую начала Россия

Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп во время конференции в Овальном кабинете заявил, что в течение полномасштабной войны страна-агрессор Россия потеряла более миллиона военных, а Украина якобы - в свою очередь - 700 тысяч.

У Трампа спросили, сколько еще, по его мнению, продлится начатая РФ война в Украине. Глава Белого дома заявил, что в начале большинство людей думали, что это продлится неделю, но затянулось на три года, передает Politico.

видео дня

"Мы имеем цифры, что почти миллион российских военных были убиты. Было убито 700 000 украинских военных. Россия больше, у нее большая армия, поэтому и потери больше", - высказался Трамп.

Он также заявил, что то, как долго длится война выставляет российского диктатора Владимира Путина "не в лучшем свете".

Трамп также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что хочет заключить мирное соглашение, при этом американский лидер отметил, что не знает, хочет ли этого Путин.

"Он может и не пойти. Я думаю, что он должен заключить соглашение. Я думаю, что он уничтожает Россию, не заключая сделку... Россия в большой беде. Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию в России. Я прекрасно лажу с Путиным, я надеюсь, что он хочет заключить сделку", - добавил Трамп.

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что у Трампа изменилась стратегия относительно переговоров Зеленского и Путина. Александр Краев считает, что в администрации Дональда Трампа нет четкой стратегии по решению российско-украинской войны, поскольку часто заявления тех или иных чиновников имеют разный смысл.

Путин назвал свое условие мирных переговоров по Украине и обратился к Трампу. Президент страны-агрессора России подчеркнул, что следует устранить первопричину "кризиса", а основной целью урегулирования, по его мнению, должно стать установление длительного мира, а не временное перемирие.

Тарас Загородний назвал условие переговоров между США и РФ по Украине. Стало известно, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к замораживанию войны в Украине, тогда как для новоизбранного президента США Дональда Трампа это является приоритетной целью.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред