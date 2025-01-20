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"Уберите этого психа": названо условие переговоров между США и РФ по Украине

Юрий Берендий
20 января 2025, 17:31
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Трамп неизбежно будет оказывать давление на КНДР, Китай и Россию, чтобы усилить позиции Соединенных Штатов, отметил политический эксперт.
'Уберите этого психа': названо условие переговоров между США и РФ по Украине
Названо условие переговоров между США и РФ по Украине / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

О чем сказал Загородний:

  • США будут давить на Россию для окончания войны в Украине
  • Кремль ухудшил свои позиции подписав договор с Ираном
  • Путину не о чем говорить с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин не стремится к замораживанию войны в Украине, тогда как для новоизбранного президента США Дональда Трампа это является приоритетной целью. Поэтому США будут оказывать давление на Россию. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью изданию "Главред".

"Поэтому я говорю, что будет бичевание России. Пока Путин у власти, я считаю, что война будет продолжаться, он будет пытаться воевать, поэтому я и говорю, что Трамп может сам взорваться и сказать, чтобы убрали этого психа, и только тогда он будет готов договариваться с Россией", - отметил он.

Эксперт отмечает, что Трамп может даже рассмотреть приказ о ликвидации Путина, поскольку это соответствует его мировоззрению.

"Есть ли негативный сценарий? Есть. Негативный сценарий реализуется в случае, если мы сами обрушимся под тяжестью наших проблем. Это первый вариант. Другой вариант - есть лазейки, через которые россияне могут выйти на переговоры с Трампом, например, их игры с "Орешником"", - добавляет Загородний.

По словам Загороднего, Россия стремится восстановить Договор о ракетах средней и малой дальности 1988 года, надеясь через него договориться о вопросах безопасности. Это может включать попытки ограничить Украину в производстве ракет, способных наносить удары по российской территории. Однако, по мнению эксперта, ситуацию для Москвы усложняет подписание Путиным соглашения с Ираном, что лишь добавляет вызовов для Кремля.

"Дальше - северные корейцы. Наши очень вовремя поймали корейцев и показывают всему миру, что идет мировая война, что корейцы уже присутствуют в Украине, что Северная Корея сейчас тренирует свою армию в Украине, и что есть вероятность, что КНДР может сделать то же самое с Южной Кореей. А фишка в том, что Северная Корея подписала союзнический договор не только с Россией, но и с Китаем", - сказал он.

Загородний предполагает, что Трамп неизбежно будет оказывать давление и на Китай. Это может включать введение пошлин и напоминание о коронавирусе, что, по словам эксперта, сделает ситуацию довольно напряженной. Вся "несвятая троица" будет находиться под мощным давлением Трампа, который не будет церемониться с дипломатией. Его подход будет выглядеть так: сначала действовать решительно, а потом спрашивать, что произошло. Китай также почувствует это давление, поскольку Трамп, вероятно, будет стремиться максимально усилить позиции США в отношениях с Пекином.

Политический эксперт отмечает, что Путину фактически не о чем говорить с Трампом, ведь ему нечего предложить. Россия потеряла влияние в Сирии, и даже попытки разыграть карту вроде "простите нас, и мы будем бороться против Китая" могут не сработать.

Смотрите видео интервью с Тарасом Загородним, в котором он рассказал о неприятных сюрпризах, которые Трамп преподнесет России, а также шансах для Украины:

Он указывает на то, что ранее Москве предлагали Байдену сделку: "отдайте нам Украину, и мы станем вашими союзниками". Однако Трамп, скорее всего, задаст вопрос, чем именно Россия планирует воевать, учитывая то, что значительная часть ее техники уже уничтожена в Украине. Путин, возможно, будет просить время на восстановление своих военных мощностей.

"Но восстановить мощь он может только в случае, если будет продавать больше нефти и газа, в том числе и в Европу, потому что там основной рынок сбыта. А тут уже пацаны из Техаса не поймут Трампа, если он пойдет на такие уступки. А Трамп очень не хочет выглядеть слабаком, он же самый главный. Вот и получается, что куда ни ткнешься, Путину и Трампу не о чем говорить", - резюмировал Загородний.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не сможет инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной на условиях, которые сейчас рассматривает Кремль. Как отмечает обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, это не будет мирным соглашением, к которому стремятся украинцы, а фактически капитуляцией.

Трамп планирует активно давить на Россию и лично на кремлевского лидера Владимира Путина. По словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, сначала новая администрация США будет использовать жесткие методы, если более мягкие шаги в отношении РФ не принесут результатов.

Мирный план Трампа по Украине может включать два основных пункта: вопрос о вступлении Украины в НАТО и замораживание боевых действий. Согласно информации РБК-Украина, команда Трампа может в будущем инициировать переговоры о завершении войны в Украине, ориентируясь на эти ключевые аспекты.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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