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Массовое дезертирство: задержан командир 155-й бригады ВСУ

Виталий Кирсанов
20 января 2025, 16:51
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Правоохранители проверяют информацию о наличии в бригаде коррупционных схем при отборе военнослужащих для прохождения обучения за рубежом.
155 бригада ВСУ
Задержан командир 155-й бригады ВСУ / коллаж: Главред, фото: ГБР

Кратко:

  • Продолжается расследование преступления
  • Солдаты периодически самовольно оставляли место службы
  • 56 военных бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции

Правоохранители задержали бывшего командира 155 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской, который допустил массовое дезертирство подчиненных, в частности во время подготовки за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, военный был задержан при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.

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"Установлено, что командир не проинформировал правоохранительные органы о значительном количестве военных, которые самовольно оставили места службы во время подготовки соединения на территории Евросоюза, а также выполнения боевых задач на восточном фронте", - говорится в сообщении спецслужбы.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о наличии в бригаде коррупционных схем при отборе военнослужащих для прохождения обучения за рубежом. Также проверяются информация о возможных "схемах", согласно которым военные могли за взятки уклониться от выполнения обязанностей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств совершения преступления и других фигурантов, которые могут быть причастны к преступлениям.

По данным ГБР, полковник в течение прошлого года имел информацию о СВЧ в его бригаде - командный состав воинской части докладывал ему об этом неоднократно устно и в рапортах. Речь идет не только о СЗЧ, но и о невозвращении подчиненных из отпусков, командировок и больничных.

"Однако командир, вопреки требованиям закона, не информировал органы расследования о выявленных фактах. Из-за действий командира правоохранители не могли начать правовую процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и в батальоны резерва, или в некоторых случаях обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления", - говорится в сообщении.

Установлено, что некоторые солдаты периодически самовольно оставляли место службы, затем возвращались, после чего делали это повторно. Также командир не принимал другие превентивные меры для устранения причин и условий, способствовавших СЗЧ. В частности, в списки лиц, которые были спланированы для прохождения подготовки во Франции, полковник безосновательно включил мужчин, немотивированных к несению военной службы.

Среди них были лица, в отношении которых содержались предостережения и запреты в поручениях и приказах высшего руководства. В частности, это 22 военнослужащих, которые были призваны по мобилизации из приграничных областей, но место их регистрации находится в других регионах. Кроме того, речь идет о 15 солдатах, которые накануне мобилизации пытались сбежать из Украины - они привлекались к административной ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы вне пунктов пропуска.

"В результате, 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции", - заявили в ГБР.

Дезертирство со службы в ВСУ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в июле 2024 года в Раде в первом чтении приняли законопроект, который открывает возможность возвращения на службу военных, которые впервые самовольно оставили часть (СОЧ). Речь идет о первом дезертирстве в условиях военного положения. Такие военнослужащие смогут обратиться к следователю или прокурору с намерением вернуться в в/ч для продолжения службы.

Впоследствии стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам обороны и нацбезопасности 7 октября поддержал законопроект о СОЧ и дезертирстве. Согласно документу, военнослужащие, которые впервые самовольно покинули воинскую часть, но вернулись с готовностью продолжить службу, должны быть восстановлены в течение следующих 72 часов командиром в/ч.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Теперь официально те, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал, сможет избежать ответственности и добровольно вернуться к месту прохождения службы.

Срок для добровольного возвращения на службу военнослужащих, самовольно оставивших часть (СОЧ) могут продлить. Однако точная дата еще не определена. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

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Скандал в 155 бригаде

Оснащенная "Леопардами" 155-я бригада "посыпалась", не добравшись до фронта. Она должна была усилить войска в Покровске, на который нацелились россияне. Номинально в штате бригады должно было быть более 5800 военнослужащих, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ. Но, по данным СМИ, около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции. Представитель французской армии сообщил, что среди украинских военных, которые проходили обучение во Франции, несколько десятков дезертировали, но это не приобрело массового характера.

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