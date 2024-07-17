Военных хотят не наказывать за первое дезертирство: что предлагает Минобороны

Военным нужно будет обратиться к следователю или прокурору и к командиру.

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"Первых" дезертиров хотят освободить от уголовной ответственности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Раде в первом чтении приняли законопроект, который открывает возможность возвращения на службу военных, которые впервые самовольно оставили часть (СВЧ).

Речь идет о первом дезертирстве в условиях военного положения.

Такие военнослужащие смогут обратиться к следователю или прокурору с намерением вернуться в в/ч для продолжения службы.

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Намерение бойца должно быть одобрено командиром.

"Существует много случаев, когда военнослужащие, самовольно оставившие часть, желают вернуться в армию. Мы должны предоставить им такую возможность и создать условия для их возвращения", - отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Если законопроект будет принят, такие военнослужащие будут освобождены от уголовной ответственности. А после возвращения в часть им будут восстановлены все выплаты и обеспечение, объясняют в Минобороны.

Мобилизация в Украине - проблема с дезертирством

Как писал Главред, в Одесской области вечером 14 июля во время охраны государственной границы было совершено нападение на пограничный наряд, один из правонарушителей погиб.

Отмечается, что по оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдова. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси.

Для сохранения своей жизни пограничник вынужден был применить оружие, сделал предупредительные выстрелы и в направлении нападающего.

С начала полномасштабного вторжения - по состоянию на март 2024 года - в Украине было возбудили 4,6 тысячи дел о самовольном оставлении части. В 2022 году было зарегистрировано 6 тысяч таких дел, а уже в следующем - 16 тысяч. При этом за первые два месяца 2024 года прокуроры уже начали 4690 производств.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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