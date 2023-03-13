"Запугивают дезертиров": офицер ВСУ рассказал о коварной тактике россиян с белым флагом

Украинские военные зафиксировали подлую тактику врага на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Офицер ВСУ рассказал о коварной тактике россиян с белым флагом / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска придумали новую подлую тактику на поле боя. Захватчики начиняют старую бронетехнику максимальным количеством взрывчатки и под белым флагом отправляют к позициям украинских военных. Об этом рассказал политтехнолог, офицер ВСУ Тарас Березовец.

Как отметил Березовец в эфире 24 канала, такие случаи были зафиксированы в течение последних 10 дней. Украинские военные зафиксировали эту тактику врага на Бахмутском и Лиманском направлениях.

"Сейчас мы знаем, что противник использует эту коварную тактику, поэтому техника, которая движется под белыми флагами якобы для сдачи, уничтожается на большом расстоянии", - отметил военный.

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Он пояснил, что россияне таким образом не только хотят навредить украинским позициям, но и показать своим вероятным дезертирам, что не надо сдаваться в плен.

"Им показывают, что украинцы больше не будут доверять тем, кто пытается сдаться в плен с белыми флагами. И поскольку они вам не будут доверять, то будут вас уничтожать. То есть они делают это для устрашения собственных потенциальных дезертиров", - пояснил Березовец.

Кроме того, как подчеркнул военный, кроме указанного технического способа поражения украинских позиций, враг использует и живую силу. При чем захватчики не жалеют ни одну душу.

"На Угледаре противник осуществлял штурмовые усилия благодаря кадровым подразделениям морской пехоты и бронетехники. На Бахмуте - комбинированные усилия наемников "Вагнера". Мобилизованные используются в последние месяцы для приманки. Бросают, как подсадных уток, чтобы определить огневые позиции сил обороны", - рассказал Березовец.

Он подчеркнул, что на Лиманском направлении были зафиксированы элитные подразделения спецназовцев и российских десантников. Но украинские защитники уверенно уничтожают эту так называемую "элиту".

"Потери безвозвратны. Их подготовка занимает до 5 лет, но противник их даже не жалеет", - добавил офицер ВСУ.

Напомним, недавно в России сделали новое циничное заявление о войне с Украиной. Теперь цели, которые государство-агрессор поставило себе в Украине, можно достичь только военным путем. Соответствующее заявление сделал спикер российского диктатора Дмитрий Песков сообщив, что это остается "абсолютным приоритетом".

"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - сказал представитель Кремля.

Ранее в американской разведке сообщали, что стране-агрессору России не хватает боеприпасов и войск для достижения значительных территориальных побед в Украине в этом году. В связи с этим РФ может перейти к стратегии удерживания и обороны.

"Несмотря на то, что российское наступление продолжается, захватчики несут большие потери. Путин, вероятно, лучше понимает пределы того, чего способны достичь его военные, и, похоже, сейчас сосредоточился на более ограниченных военных целях", - сказала директор Национальной разведки США Эврил Гейнс.

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