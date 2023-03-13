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"Будут достигнуты только военным путем": у Путина озвучили новые цели в войне с Украиной

13 марта 2023, 16:51
По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, пока нет никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло.
Песков, леопард 2
Песков / УНИАН, US Army

В России сделали новое циничное заявление о войне с Украиной. Теперь цели, которые государство-агрессор поставило себе в Украине, можно достичь только военным путем.

Соответствующее заявление сделал спикер российского диктатора Дмитрий Песков сообщив, что это остается "абсолютным приоритетом".

По словам Пескова, пока нет никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло.

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"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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война в Украине Дмитрий Песков война России и Украины
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