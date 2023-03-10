РФ перешла в наступление: в Минобороны назвали стратегические цели оккупантов

Основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины, подчеркнула Анна Маляр.

Анна Маляр рассказала о целях оккупантов РФ / Минобороны Украины, Минобороны РФ

Стратегические цели России в войне против Украины остаются неизменными, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Противник не отказывается от планов уничтожения и захвата нашего государства, написала она в Telegram.

"Вместе с тем, на сегодняшний день основные усилия враг сосредоточивает на востоке Украины", — подчеркнула замминистра обороны.

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Вместе с тем она обратила внимание на то, что оккупанты пытаются выполнить задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Впрочем, уже несколько месяцев им это не удается", — добавила Маляр.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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