УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"РФ хочет дискредитировать Украину и сорвать мобилизацию": Маляр рассказала о подлом плане оккупантов

6 марта 2023, 23:49
Россия пытается дискредитировать Украину перед партнерами и сорвать мобилизацию украинцев с помощью информатак.
'РФ хочет дискредитировать Украину и сорвать мобилизацию': Маляр рассказала о подлом плане оккупантов
РФ хочет дискредитировать Украину и сорвать мобилизацию / Фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, facebook.com/ganna.maliar

Страна-агрессор Россия стремится дискредитировать Украину как получателя оружия перед партнерами-союзниками и сорвать мобилизацию. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины на двух целях: дискредитация Украины как получателя оружия, а также срыв мобилизации и процесса заключения контрактов на службу", - написала она в Telegram.

По ее словам, направления информационных атак обусловлены тем, что "оружие и люди, которые его применяют, – это то, чего враг больше всего боится".

видео дня

Как отметила Маляр, дискредитация Украины как получателя оружия ориентирована на западного потребителя информации, а заключение контрактов на службу – на украинского.

"Для того, чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и спрашивать себя: "какова цель распространения такой информации", - подчеркнула она.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что страна-агрессор Россия запустила кампанию по дезинформации о Бахмуте Донецкой области, которая направлена на деморализацию украинского общества и военных.

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурмование Бахмута. Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию нашего общества и военных", - заявила Маляр.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, российские захватчики, которые не способны физически захватить город Бахмут в Донецкой области, применяют информационные операции с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что оккупанты хотят спровоцировать панические настроения среди украинцев и нашей армии.

"Они вообще хотят идти по следующему тактическому плану: снизить интенсивность огня, немного продвинуться вперед, одержать определенную победу, забрать какой-то уничтоженный населенный пункт, а затем снизить интенсивность огня, провести много информационных дискредитационных программ не только в Украине, но и на Западе, а затем пересесть в затяжной переговорный процесс. Это достаточно понятная тактика", - рассказал Подоляк.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:49

"РФ хочет дискредитировать Украину и сорвать мобилизацию": Маляр рассказала о подлом плане оккупантов

23:29

"Мы найдем убийц": Зеленский потребовал жесткого наказания за расстрел военногоВидео

23:15

Райан Рейнольдс случайно проболтался про пол и имя четвертого ребенка

23:11

"РФ истощает свои силы и готовится к наступлению ВСУ": эксперт рассказал, когда ждать контратакиВидео

22:56

ВСУ важно удержать Бахмут: на это есть две причины – военный экспертВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:42

"Украина не будет годами жить под обстрелами": астролог рассказал, когда закончится "ад"Видео

22:25

Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке после турнира

22:23

"Бабка думала все забыли": в РФ разгорелся сильный скандал из-за отстранения от соревнований ВинерВидео

22:17

Больше не секрет: Елена Кравец наконец призналась, почему покинула Студию "Квартал-95"Видео

Реклама
22:14

Блюдо придется вылить: почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

22:11

Жена Киркорова прокляла Наташу Королеву: путинист сделал неожиданное признаниеВидео

22:02

"Всем придет капец": Пригожин в истерике заявил, что ВСУ собираются блокировать вагнеровцев в БахмутеВидео

21:53

"Если есть ад, они туда попадут": Познер высказался о российских пропагандистах

21:52

Оборона Бахмута: CNN сообщило об ошеломительных потерях российских оккупантовВидео

21:38

Ушел в отрыв: путинист Петросян развлекается с молодыми за спиной у жены-молодухиВидео

21:19

"Прилеты будут очень сильные": таролог назвал город, который враг будет обстреливать в мартеВидео

20:54

"Героям Слава": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного, все подробностиВидео

20:52

"Только боль": украинская спортсменка, потерявшая маму из-за ракеты РФ, посвятила ей медаль ЧЕ

20:45

"Путин официально сошел с ума": российский диктатор спит в криогенной кислородной камере - Daily StarВидео

19:58

ВСУ пошли в контрнаступление и оттесняют врага от Бахмута - NYTВидео

Реклама
19:57

"Готовят плацдарм, чтобы выгнать дрянь с нашей земли": в ВСУ назвали главную задачу защитников БахмутаВидео

19:50

Звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин с треском провалил пробы в "Великолепный век"

19:45

"Целый экипаж отошел в вечность": в тяжелых боях под Бахмутом погибли бойцы "Холодного Яра"Видео

19:44

Опухший Кадыров впервые появился на людях с медицинским прибором на рукеВидео

19:20

Можем устроить в глубоком тылу противника Армагеддонмнение

19:19

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

19:12

"Вина полностью на власти": Фейгин жестко отреагировал на расстрел украинского пленного

19:08

Плоды как пять копеек: чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупнее

18:59

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

18:40

Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как запрещено называть детей в разных странах мира

18:26

MamaRika показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

18:02

Армия РФ впервые приблизилась к захвату Бахмута - CNNВидео

17:57

Поклонники ахнули от увиденного: украинская спортсменка Марта Костюк восхитила пышными формамиВидео

17:56

Вы будете удивлены: почему яйца нельзя хранить в холодильникеВидео

17:51

В РФ наградили медалью за отвагу "зека"-оккупанта, который жестоко убил человекаВидео

17:39

"Бои достигли наивысшего уровня напряжения": Сырский рассказал о сложной ситуации в БахмутеВидео

17:27

В Украину на 2 дня ворвется лето: синоптик рассказал, где потеплеет до 20 градусовВидео

17:00

Привлекали снайперов, самолеты и 2 танка: боец спас из Бахмута 7-летнего мальчика и стал его крестнымВидео

17:00

В РФ будут беспорядки: Путин сам привел войну в РФ - ФейгинВидео

16:33

"Благодарю за падения": Александр Эллерт официально уволился из "Квартала-95" после переезда в СШАВидео

Реклама
16:12

Кабмин назначил Кривоноса директором НАБУ: что о нем известно

16:06

Оккупанты расстреляли нашего защитника за слова "Слава Украине": у Зеленского дали жесткий ответВидео

15:36

"Двойников Путина накачивают ядом": офицер КГБ рассказал правду о выступлениях диктатораВидео

15:31

Шесть раз обманывал смерть: умер легендарный гитарист Lynyrd Skynyrd Гэри РоссингтонВидео

15:25

"Будет мощная битва": Залужный и ВСУ подготовили оккупантам ловушку, астролог назвал датуВидео

15:19

Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугомВидео

15:05

Скандал на выборах в ВСП: ЦПК назвал адвоката Кивы Алексея Шевчука сомнительным кандидатом

14:58

ВСУ перебросили резервы: спецназ ССО контратакует в Бахмуте – украинский офицер

14:44

"Был другом, стал врагом": Z-патриотка Кудрявцева высказалась по поводу ЗеленскогоВидео

14:26

Угроза работе ВСУ дронами по оккупантам: Резников оценил сценарий военного альянса Китая с РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять