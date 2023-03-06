'РФ хочет дискредитировать Украину и сорвать мобилизацию': Маляр рассказала о подлом плане оккупантов

Россия пытается дискредитировать Украину перед партнерами и сорвать мобилизацию украинцев с помощью информатак.

РФ хочет дискредитировать Украину и сорвать мобилизацию / Фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, facebook.com/ganna.maliar

Страна-агрессор Россия стремится дискредитировать Украину как получателя оружия перед партнерами-союзниками и сорвать мобилизацию. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины на двух целях: дискредитация Украины как получателя оружия, а также срыв мобилизации и процесса заключения контрактов на службу", - написала она в Telegram.

По ее словам, направления информационных атак обусловлены тем, что "оружие и люди, которые его применяют, – это то, чего враг больше всего боится".

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Как отметила Маляр, дискредитация Украины как получателя оружия ориентирована на западного потребителя информации, а заключение контрактов на службу – на украинского.

"Для того, чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и спрашивать себя: "какова цель распространения такой информации", - подчеркнула она.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что страна-агрессор Россия запустила кампанию по дезинформации о Бахмуте Донецкой области, которая направлена на деморализацию украинского общества и военных.

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурмование Бахмута. Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию нашего общества и военных", - заявила Маляр.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, российские захватчики, которые не способны физически захватить город Бахмут в Донецкой области, применяют информационные операции с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что оккупанты хотят спровоцировать панические настроения среди украинцев и нашей армии.

"Они вообще хотят идти по следующему тактическому плану: снизить интенсивность огня, немного продвинуться вперед, одержать определенную победу, забрать какой-то уничтоженный населенный пункт, а затем снизить интенсивность огня, провести много информационных дискредитационных программ не только в Украине, но и на Западе, а затем пересесть в затяжной переговорный процесс. Это достаточно понятная тактика", - рассказал Подоляк.

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