РФ активизировала информкампанию вокруг обороны Бахмута: Маляр перечислила российские фейки

Захватчики распространяют нарратив о том, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения и его оборона – это якобы политическое решение.

Маляр развенчала три российских нарратива о Бахмуте / Коллаж фото Минобороны Украины, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия запустила кампанию по дезинформации о Бахмуте Донецкой области, которая направлена на деморализацию украинского общества и военных. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурмование Бахмута. Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию нашего общества и военных", - заявила Маляр.

По ее словам, захватчики распространяют нарратив о том, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения и его оборона – это якобы политическое решение.

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"Это не так. Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Кроме того, пропагандисты дискредитируют военное командование восточного направления, выкладывая фейковые документы якобы из штаба на востоке.

Также Маляр подчеркнула, что россияне с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы в отношении Бахмута обеих воюющих сторон.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

"Работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соразмерны с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация).

Смотрите видео ТСН - штурмы участились, но Бахмут стоит

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