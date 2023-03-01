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Кремль рассматривает сценарии приостановки войны в Украине: Данилов раскрыл планы оккупантов

1 марта 2023, 21:43
Секретарь СНБО подчеркнул, что оккупанты планировали захватить Украину буквально за несколько дней, но им ничего не удалось.
Кремль рассматривает сценарии приостановки войны в Украине: Данилов раскрыл планы оккупантов
Данилов заявил, что РФ стремится достичь паузы в войне против Украины / коллаж УНИАН

Страна-агрессор Россия стремится любым способом достичь определенной паузы в войне против Украины. Захватчики хотели бы подписать определенные "мирные соглашения", чтобы лучше подготовиться и снова ударить по Украине. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии 24 каналу.

По его словам, оккупанты планировали захватить Украину буквально за несколько дней, но им ничего не удалось. Теперь они пытаются как-то выкрутиться из этого положения.

"Я думаю, что у них есть большое желание любым способом добиться какой-то "передышки" в этой войне. Хотят подписать определенные соглашения для того, чтобы взять себе определенный промежуток времени и подготовиться", - сказал Данилов.

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Как отметил секретарь СНБО, один из вариантов, который рассматривает Россия, - подписание промежуточных документов о перемирии. Параллельно они могут продвигать проект "вторая Украина", который раздувает в Кремле одиозный Виктор Медведчук и его сателлиты, "которые на русском языке вещают по некоторым каналам и рассказывают, как нам жить".

"Все это - напрасно потраченное время и деньги на разные проекты. Не пройдет и не проходило. Никаких шансов, что мы что-то с ними будем подписывать, на сегодня нет", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что сейчас совершенно другая ситуация по сравнению с 24 февраля 2022 года. Тогда мало кто верил, что Украина способна отразить нападение России. Теперь ситуация изменилась - помощь едет, а союзников сейчас еще больше.

Напомним, как сообщала итальянская разведка, Кремль стремится подготовиться к длительной войне в Украине, поэтому оперативную паузу на фронте хочет использовать для того, чтобы восстановить свои силы.

В отчете говорится, что российский диктатор Владимир Путин признал, что у его армии возникли трудности в противодействии Силам обороны Украины. Именно с этим связана реструктуризация Вооруженных сил, которую хотят провести в РФ. Там намерены увеличить общую численность армии до 1,5 млн солдат.

В то же время латвийские спецслужбы считают, что после зимней передышки РФ планирует начать новое наступление. При этом не исключена новая попытка атаки на Киев.

Как говорится в отчете Службы безопасности Латвии, полная оккупация Донбасса является минимальной тактической целью для России. При этом сигналы, которые посылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф.

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