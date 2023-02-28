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"Враг преобладает численно, потери высокие": Маляр рассказала о напряженной ситуации в Бахмуте

28 февраля 2023, 20:56
Заместитель министра обороны отметила, что в районе Бахмута оккупанты собрали как профессиональных военных, так и многочисленные подразделения ЧВК "Вагнер".
'Враг преобладает численно, потери высокие': Маляр рассказала о напряженной ситуации в Бахмуте
Маляр рассказала о напряженной ситуации в Бахмуте / Фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, facebook.com/ganna.maliar

Российские оккупационные войска сконцентрировали в Бахмуте свои ключевые усилия, поскольку стремятся выйти на границы Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Сейчас эпицентром боевых действий является Бахмут. Ситуация там действительно напряженная. Генерал Сырский – это командующий Восточной группировкой войск. Он постоянно находится на Востоке и на передовой. Генерал объездил фактически весь Бахмут, был в штабе. Задачей было понять обстоятельства, которые могут мешать обороне или наоборот ее улучшить. Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений, и определенные решения, которые нельзя озвучивать", - рассказала Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что в районе Бахмута оккупанты собрали как профессиональных военных, так и многочисленные подразделения ЧВК "Вагнер".

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"Мы говорим об этом открыто. Сейчас в районе Бахмута собираются профессиональные и многочисленные подразделения "Вагнера". Но несмотря на то, что там продолжаются серьезные бои и враг по численности преобладает, потери у врага значительно выше наших. Наши подразделения уничтожают даже до 80% заведенных подразделений "Вагнера". Это та информация, которую предоставлял Генштаб, - рассказала Маляр.

По ее словам, оккупанты не отказываются от цели оккупировать всю территорию Украины, но начали действовать по регионам.

"Наступление происходит на востоке по нескольким направлениям. И самый горячий – это Бахмутский сейчас", - добавила она.

Ситуация на Донбассе

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин поставил задачу перед своей армией захватить всю Донецкую и Луганскую область до 31 марта.

В связи с этим российские оккупационные войска усилили давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Бывший главарь самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) заявил, что сепаратистские силы на Донбассе ожидает крах до мая 2023 года. По его убеждению, у оккупантов есть 2-3 недели для наступления – дальше воевать уже нечем. Боевик заявил, что у оккупантов есть много проблем – множество раненых военнослужащих, отсутствие надлежащих выплат солдатам и многое другое.

"Март на территории юга России, "Новороссии" и "Малороссии" – это очень проблемный месяц... Тут вопрос в том, что будут делать наши? 2-3 недели осталось на проведение активных операций на фронте", - отметил Стрелков-Гиркин, вспомнив о том, что в Украину едет тяжелая западная техника.

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