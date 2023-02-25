Почему Россия не совершила массированную атаку 24 февраля: генерал-лейтенант назвал 2 веские причины

Одной из причин, почему Россия не осуществила ракетную атаку является то, что у нее ограничены возможности в отношении ракет и дронов-камикадзе.

Почему Россия не совершила массированную атаку 24 февраля? / Фото УНИАН, pixabay.com

Перед годовщиной полномасштабного российского вторжения возникли опасения, что страна-оккупант может осуществить масштабный ракетный обстрел украинских городов. Но, к счастью, вражеской атаки не произошло, что можно объяснить двумя факторами. Об этом рассказал военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире 24 канала.

По его убеждению, Россия не осуществила ракетную атаку из-за своих ограниченных возможностей в отношении ракет и дронов-камикадзе иранского производства. Еще одной причиной были военно-политические обстоятельства.

"Россияне, возможно, могли бы набрать количество ударных ракетных элементов на атаку среднего уровня, но это не сработало еще из-за военно-политических обстоятельств", - пояснил Романенко.

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По его словам, речь идет о "мирном плане" Китая по завершению войны в Украине, который был объявлен 24 февраля. Если бы захватчики массированно обстреливали наше государство, это было бы странным. С одной стороны, Москва заинтересована в этой инициативе Пекина. А с другой – Китай уже руководит военно-политическими, стратегическими и геополитическими подходами к помощи России и может ставить свои условия.

Примером может служить ситуация с Олимпийскими играми в Пекине, которые происходили перед полномасштабным вторжением. Тогда китайская сторона предупредила российскую о том, что Игры должны пройти спокойно.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

"Мирный план" Китая: что известно

В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Президент Владимир Зеленский озвучил свою позицию относительно предложенного Китаем плана мирного урегулирования войны России против Украины. Глава государства отметил - то, что КНР проявляет повышенный интерес к этому вопросу, уже является хорошим знаком. В то же время Зеленский не может согласиться с некоторыми тезисами Китая.

"Там (в китайских пунктах, - ред.) есть уважение к территориальной целостности, там не указано в какой стране. Но нарушена территориальная целостность нашего государства. Но поднят вопрос о ядерной безопасности - это совпадает с интересами нашего государства. Есть мнения, с которыми я не согласен, и весь мир с ними не согласен. Но, тем не менее, это уже что-то", - сказал Зеленский.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведданных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Смотрите видео ТСН - что не так с "мирным планом" Китая

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